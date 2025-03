Az óraátállítás nemcsak az emberekre, hanem az állatokra is hatással van

Az óraátállítás nemcsak az emberek bioritmusát zavarhatja meg, hanem az állatokét is, hiszen ők is a természetes fényviszonyokhoz és napi rutinhoz igazodnak. A haszonállatok, például a tehenek, a sertések és a baromfik különösen érzékenyen reagálhatnak a hirtelen időeltolódásra, ami befolyásolhatja táplálkozásukat, tejtermelésüket és általános jólétüket. A házikedvencek pedig szoros kapcsolatban élnek az emberekkel, így értelemszerűen az óraátállítás rájuk is hatással van. Cikkünkben megvizsgáljuk, hogyan hat az óraátállítás a különböző állatok napi életére, és milyen módszerekkel lehet enyhíteni a kellemetlen következményeket.

Az óraátállítá hatással van a kutyák, macskák és más kisállatok életére, ahogy a vadállatokéra is

Az óraátállítás befolyásolja a táplálkozásunk

Ebben az időben emelkedhet a vadelütések száma Az óraátállítás, amelyet tavasszal előre, ősszel pedig visszaállítunk, évről évre sok vitát generál. Bár az emberi életet is érinti a változtatás, kevesebb szó esik arról, hogyan befolyásolja az állatok életét, különösen azokét, akik emberek közelében élnek. Legyen szó házikedvencekről vagy vadon élő állatokról, az óraátállítás hatással lehet a napi ritmusukra, táplálkozásukra, alvási szokásaikra és viselkedésükre. Az óraátállítá hatása a házikedvencekre A kutyák, macskák és más kisállatok napi rutinja szorosan összefügg az emberek időbeosztásával, hiszen tőlünk kapják az ételt, mi visszük őket sétálni, és mi biztosítjuk számukra a játékot, társaságot. Amikor az órát előre vagy visszaállítjuk, az állatok számára ez váratlan változást hozhat. Étkezési és sétáltatási zavarok: A kutyák és macskák belső órája nem az óra állásától függ, hanem a megszokott napi ritmustól. Ha egy kutyát minden nap reggel 7-kor etetnek, akkor az óraátállítás után is ugyanakkor várja az ételt, még ha a gazdája szerint még csak 6 óra van. Ez nyugtalansághoz, nyafogáshoz vagy akár emésztési problémákhoz is vezethet. Alvási szokások megváltozása: A házi kedvencek alvási mintázata is felborulhat, különösen a macskáké, akik érzékenyek a fényviszonyok változásaira. Egyes kisállatok ingerlékenyebbek lehetnek, mások több időt tölthetnek pihenéssel, míg hozzászoknak az új ritmushoz. Megoldás: Fokozatos átállással segíthetünk kedvenceinknek. Az etetést és a sétáltatást naponta 10-15 perccel eltolva egy héten belül hozzászoktathatjuk őket az új időrendhez. A kutyák életét is befolyásolja az óraátállítás

Fotó: Medical Detection Dogs Vadon élő állatok és az óraátállítás A vadállatok számára az időeltolódás hatásai közvetettebbek, de mégis észrevehetők. Mivel az ő életük szorosan összefügg a természetes fényviszonyokkal, az emberi tevékenységek időbeni eltolódása befolyásolhatja a táplálkozásukat, mozgásukat és veszélyeztetettségüket.

Táplálékkeresési szokások változása: Sok állat, például a szarvasok és a vaddisznók az emberek napi ritmusához igazodva alakítják ki saját mozgásmintáikat. Ha az emberek egyik napról a másikra egy órával hamarabb vagy később jelennek meg az utakon, az megzavarhatja a vadon élő állatok életritmusát. Nagyobb veszély az utakon: Az autósok számára az óraátállítás idején megnőhet a vadelütések kockázata. Azok az állatok, amelyek eddig napkelte előtt vagy után keltek útra, hirtelen sötétebb vagy világosabb időben találkozhatnak a forgalommal, ami több balesetet okozhat. Megoldás: Az autósoknak különösen óvatosan kell vezetniük az átállás körüli napokban, és érdemes figyelni a vadveszélyt jelző táblákra. A városi fények időzítésének fokozatos megváltoztatása is segíthet a vadállatoknak alkalmazkodni. A vadállatok életére is hat az időeltolódás

Fotó: Unsplash Az óraátállítás hatása a haszonállatokra A gazdasági állatok, különösen a tejelő tehenek, kifejezetten érzékenyek a napi rutin bármilyen változására. Az etetés, fejés és egyéb gondozási feladatok mindig ugyanabban az időben történnek, így az óraátállítás komoly stresszt okozhat számukra. Fejési rend felborulása: A tehenek belső órája nagyon pontosan működik, és megszokták, hogy naponta ugyanabban az időben fejik őket. Ha a fejés ideje hirtelen egy órával eltolódik, az csökkentheti a tejtermelést, és akár fizikai kellemetlenséget is okozhat az állatoknak. Takarmányozás és bioritmus változása: A hirtelen időváltozás hatással lehet a takarmányfogyasztásra és az emésztésre is, ami hosszú távon a tejhozamra vagy akár az állatok egészségére is kihatással lehet. Megoldás: A gazdálkodók gyakran fokozatosan állítják át az etetés és a fejés időpontját, napi 10-15 perces lépésekben, hogy minimalizálják az állatokra nehezedő stresszt. Képünk illuszráció!

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP Összegezve az óraátállítás nemcsak az emberek életére van hatással, hanem az állatok mindennapjaira is. A házi kedvencek a gazdáik napi rutinjához igazodva tapasztalhatják meg az időváltozás hatásait, míg a vadon élő állatok számára a közlekedési szokások megváltozása jelenthet veszélyt. A haszonállatok esetében pedig különös odafigyelésre van szükség a tejtermelés és az általános jólét fenntartásához. Egy kis tudatossággal és fokozatos átállással azonban segíthetünk az állatoknak könnyebben alkalmazkodni az időeltolódáshoz.

