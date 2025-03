Még jövőre is keresleti lehet az ingatlanpiac, a lakásvásárlást pedig nem érdemes halogatni

Nagy Gergely szerint az ingatlanpiaci folyamatokat rövid távon a kereslet határozza meg

Fotó: Ladoczki Balazs

– A Nemzetgazdasági Minisztérium tavaly év végén lakhatási tőkeprogramra 200 milliárdos támogatási összeget jelentett be, ez akár további 100 milliárddal is kiegészülhet. A tavasszal induló programnak évi 25-30 ezer lakás építésének támogatása a célja. Ilyen, viszonylag rövid idő alatt hogyan lehet a piaci szereplőknek, illetve az OTP Banknak, mint finanszírozónak felkészülni erre a lehetőségre?

– Habár a pontos részletek nem ismertek, de mindenki készül erre. Természetesen az OTP Bank, mint hazánk legnagyobb lakóingatlan projektfinanszírozó bankja, szintén reagál erre a helyzetre. Ahogy eddig is, továbbra is

készen állunk finanszírozni a tőkeerős, megbízható, stabil lakóingatlan-piaci szereplőket.

Jelenlegi ismereteink alapján a tőkeprogramot az alapkezelők részére nyitják meg. Piaci információnk alapján mind az alapkezelők, mind a fejlesztők aktívan készülnek arra, hogy ezt a lehetőséget igénybe vegyék, még akkor is, ha a pontos feltételrendszer még tisztázandó. Egyes fejlesztők rendelkeznek saját alapkezelővel, míg más alapkezelők a piacon próbálják megtalálni a számukra érdekes beruházási lehetőségeket, vagy éppen az együttműködésre hajlandó fejlesztőket. A rendelkezésre álló információk alapján az a várakozásunk, hogy a tőkeprogram nyújtotta lehetőségekkel egy fejlesztő azonos mértékű tőkéből több projektet tud megvalósítani, természetesen abban az esetben, amennyiben megfelel a feltételrendszernek. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakáspiaci kínálat további bővülésére számítunk.

– Ha most elindul a tőkeprogram, mire lesz elég abban az első év? Az egyértelmű, hogy december végéig nem fognak ebből fakadóan kész társasházak megjelenni a piacon. Mi várható ennek kapcsán 2025-ben?

– Azoknak, akik forráshoz jutnak a tőkeprogram keretein belül, a projektek előkészítésére lesz elegendő az idei év. Az építési engedélytől számítva a lakások eladásáig egy lakóingatlan életciklusa általában három év. Ha hatéves időtartamú tőkeprogramról beszélünk, akkor kétszer tud megfordulni a fejlesztési pénz. A meglévő telkek, előkészített projektek mellett a fejlesztők további telekvásárlásokat tehetnek, előkészítve a következő 5-6 évben fejlesztendő projekteket. Ilyen időtartamra banki szemmel viszonylag nehéz előre látni ezen a piacon, de ez a program akár 5-6 évre addicionális forrást adhat, azaz kínálatot eredményezhet a lakóingatlan fejlesztők részéről. A kérdés az, hogy a kereslet miként fog alakulni ugyanebben az időszakban. A keresletet még nehezebb előre látni ilyen, 5-6 éves időtávra, de rövidebb időtartamra tekintve erős keresletre számíthatunk.