Ez a különleges brit penny több mint 800 ezer forintot érhet

A Coin Collecting Wizard nevű felhasználó egy videósorozat keretében hívta fel a figyelmet arra, hogy mit érdemes keresni az aprópénz között. Kiemelte, hogy a figyelmet egy 1919-es pennyre kell fordítani.

Az érme elülső oldalán V. György király portréja látható, a hátoldalon pedig Britannia alakja egy tridenttel és pajzzsal. Az, ami különösen keresetté teszi ezt az érmét, egy apró jelölés a hátoldalon.

Az 1919-es KN pennyről beszélünk. A KN a King's Norton Mintet jelöli

– mondta a szakértő, majd hozzátette, hogy két pénzverde is készített ilyen érméket, de a King's Norton verziót sokkal nehezebb megtalálni.

A szakértő elmagyarázta, hogy az érmén található K és N betűk teszik különlegessé, amelyek a King's Norton pénzverdére utalnak.

Ha szerencsés vagy, és megtalálod az 1919-es KN pennyt, meglepődhetsz, hogy ez az érme akár több mint 2.000 fontért is eladható

- magyarázta a videóban a szakértő.

A Royal Mint honlapján is megerősítik, hogy 1918 és 1919 között a King's Norton Metal Company Ltd. is segített az érmék gyártásában, és az általuk készített pennyket a „KN” jelölés különbözteti meg.

Az All Coin Values szakértői szerint az érmék értéke 7 és 1.900 font között mozoghat, attól függően, hogy milyen állapotban vannak.- írja a Mirror.