Kürtöskalács, ügyfélpanaszok és a Magyar Nemzeti Bank – interjú a Revolut regionális vezetőjével

– A fintech szektorban gyakran érik kritikák a vállalati kultúrát, ez a probléma a Revolut esetében is többször felmerült. Milyen lépéseket tettek a munkahelyi körülmények javítása érdekében?

– Nagyra értékeljük alkalmazottaink jóllétét, és büszkék vagyunk rá, hogy nyolc országban – köztük Magyarországon is – elnyertük a "Great Place to Work" címet (2023. szeptember – 2024. szeptember). Továbbra is a rugalmas és befogadó munkahelyi környezetet támogatjuk. Míg sok vállalat visszahívja munkavállalóit az irodába, mi hibrid munkamodellt alkalmazunk. Akik szeretnek irodából dolgozni, több mint 25 Revolut-hub közül választhatnak világszerte. Akik pedig otthonról szeretnének dolgozni, azokat remote-first környezetben támogatjuk. Ez lehetővé teszi, hogy Magyarországon belül, akár kisebb városokban vagy vidéken élők is Budapestre költözés nélkül építhessék karrierjüket.

– Járt már Budapesten? Milyen benyomásai vannak a városról és a magyar ételekről?

– Igen, Budapest egy olyan város, ahol rendszeresen megfordulok. Tavaly például a Sziget Fesztivál miatt tértem vissza, amely fantasztikus élmény volt, és idén nyáron is alig várom, hogy újra ott legyek. Budapest lenyűgöző város, gazdag történelemmel és vibráló atmoszférával. A magyar konyhát is volt szerencsém kipróbálni, és nagyon ízletesnek találtam – a gulyás és a kürtőskalács a kedvenceim.