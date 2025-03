Saját váltópénzt vezetett be egy magyar város a szabadságharc alatt

Szükségpénzek, pénzhelyettesítő eszközök kibocsátására számos példát ismerni a történelemből, ezek egyben a pénztörténet szerves részévé is váltak. A háborús helyzet gyakori előidézője szükségpénz bevezetésének. Pénzverés mellett döntött II. Rákóczi Ferenc is, rézpénzének kibocsátásába azonban kódolva volt az elértéktelenedés és bukás, és maga Rákóczi is tisztában volt azzal, hogy a nemesfémből készült érmékkel szemben pénze csak szükségből készült. A 20. századból a szükségpénzek klasszikus példái az első világháború utáni német notgeld-ek, hasonlókkal Magyarországon is lehetett találkozni. Komárom városa és a komáromi erőd saját krajcárjait (korabeli írásmóddal: krajczár) szintén a szükség – a váltópénz hiánya – hívta életre: a város lakosainak és katonáinak a hétköznapokban túlságosan nehézkes volt a nagyobb címletű bankókkal fizetniük.

Egy 1849 áprilisi, osztrák tüzérségi ágyúzás ábrázolása akvarellen

Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Austrian National Library/Fritz L'Allemand

Nyilvános eszmecsere zajlott a váltópénztől

Komárom városának saját pénze a körülmények okán hadipénznek is tekinthető, bár valójában roppant praktikus szempontok hívták életre. Az osztrák seregek 1849 elejére már körülzárták a várost, ám ez az izoláció nem jelentette azt, hogy a település háborús dermedtségbe süllyedt volna. A boltokban vásárlók voltak, a kávéházak és vendéglők a közösségi élet pezsgő színtereiül szolgáltak, esténként pedig a város lakói csoportokba gyűlve értékelték a külvilágból, elsősorban Debrecenből, Pest-Budáról a városba eljutó híreket.

Együtt éltek azonban egy sajátos nehézséggel, melyet a város körülzártsága tovább mélyített:

az akkoriban forgalomban lévő Kossuth-bankó címletei túlságosan nagyok voltak a napi készpénzforgalomban.

A városban pedig nem állt rendelkezésre elegendő váltópénz ahhoz, hogy a készpénzforgalmat, vásárlásokat zökkenőmentesen tudják bonyolítani az ott élők. Még a honvédek is abban kapták járandóságukat, akik kimenőjük idején, ha meg is ittak egy kávét a város valamelyik vendéglátóhelyén, pihenésükre árnyékot vetett, hogy a visszajárót nehezen tudták nekik összeszedni.

A problémára nagyon érzékeny volt – vélhetően a személyes érintettségek okán is – a komáromi közvélemény. Legalábbis erre utal, hogy a városi Értesítőben, már a január 11-i számban Mack József őrnagy, a komáromi tüzérség parancsnoka hívta fel a figyelmet arra, hogy "az apró bankóknak nagyobbakkali beváltása" olyan feladat, amit Komáromnak magának kell megoldani addig is, amíg a helyzetet nem rendezik országosan. Alig néhány nappal később, január 16-án Rosty Zsigmond tüzérhadnagy tollából egy töprengős című, de meglehetősen gyakorlatias írás jelent meg. A "Mikép lehetne a kis pénz hijányán segíteni" című írás szerzője utalvánnyal orvosolná a váltópénz hiányát. Egy hónappal később szintén egy katona, Árky Lipót őrmester bosszankodott azon, hogy milyen nehézségeket okoz a kisebb címlet hiánya a Kossuth-bankóknál, egyúttal keretet adva a helyi lapban a téma kapcsán addig lezajlott polémiára.