Észak-Korea megrendezi tavaszi vásárát, amin néhány külföldi is részt vehet

Hat év után újra nemzetközi formában rendezi meg éves tavaszi kereskedelmi kiállítását Észak-Korea. A 23. Phenjani Tavaszi Nemzetközi Vásár május 12-től 16-ig tart majd a rendezvényt szervező vállalat hivatalos közleménye szerint.

Tavaszi nemzetközi kereskedelmi vásárt tartanak idén májusban Phenjanban

Fotó: Schutterstock

A leginkább talán a BNV-kre emlékeztető vásárt legutóbb 2019-ben tartották meg külföldi kiállítókkal, a koronavírus-járvány kirobbanását megelőzően. A járvány miatt Észak-Korea hermetikusan lezárta határait, a beutazó turizmus lényegében teljesen leállt, és néhány egyedi – főként orosz látogatói csoportok beutazásától eltekintve – azóta sem indult újra.

A tavaszi kereskedelmi vásár megrendezése azonban már üzenet lehet az üzleti szektor számára arról, hogy az ország a nyitásra készülődik, különösen úgy, hogy Phenjan meghirdette az októberre tervezett őszi kereskedelmi vásárt is a nemzetközi színtérnek.

Ezt októberben tartják majd, a jelentkezési határidő arra szeptember 20-a – derül ki az NK News híradásából.

Egy kínai közösségi felületen, egy utazó vlogger által megjelentetett felhívás szerint Észak-Korea mindkét vásárra várja a belföldi és a nemzetközi kiállítók jelentkezését, gyakorlatilag minden létező gazdasági szektorból. A külföldi vendégeknek kötelezően a Koryo Hotelben kell megszállniuk, míg a rendezvény logisztikai hátterét egy olasz vállalat, az OTIM adja majd.

A tavaszi kereskedelmi vásár megrendezése ugyanakkor nem jelenti az ország általános megnyitását a külföldi turisták irányába, sőt, Észak-Korea továbbra sem fogad külföldi beutazókat. A vásárra üzleti céllal utazók mellett azonban várhatóan mégis jelen lesz néhány, nem orosz illetőségű külföldi turista is, mivel a Young Pioneer Tours (YPT) arról számolt be közösségi oldalán, hogy megkapták az engedélyt a beutazásra a vásár idejére. Az YPT posztjában több felvételt is megosztott a korábbi években szervezett tavaszi vásárokról:

Az YPT nemzetközi utazási iroda, a turisztikai szempontból nehézséget jelentő országokba való utazásszervezéssel foglalkozik, egyik profiljuk Észak-Korea, ahová egyébként is csak szervezett csoportban lehet külföldieknek turistáskodás céljából belépni.