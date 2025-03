A Temu és a Shein miatt ment csődbe a világhírű divatáruházlánc

Csődbe ment a Forever 21 nevű divatáruházláncot üzemeltető amerikai vállalat. Miként ebben a cikkünkben írtuk, a vállalat már 2019-ben nagyon közel jutott a bezáráshoz, de akkor még sikerült megmenteni a céget. Most viszont úgy tűnik, hogy a hálózat mind a 350 üzletét be kell zárni, és ami eszköz a cégben maradt, azt értékesíteni kell az adósságok rendezése érdekében.

A Temu-t és a Shein-t is felelőssé teszi a Forever 21 a csődjéért

Fotó: Unsplash / appshunter.io

Említésre méltó, hogy a csődbírósági dokumentumok szerint a bedőléshez vezető okok között – növekvő bérek és működési költségek, gyenge forgalom, erős piaci verseny – a cég külön nevesítette a kínai e-kereskedelmi vállalatokat, amelyekkel nem tudták tartani a lépést. Stephen Coulombe, a cég szerkezetátalakítási igazgatója szerint ugyanis

a Temu és a Shein az úgynevezett de mininmis lehetőségen belül olyan költségelőnyhöz jutott, amit a hagyományos modellben – azaz importtarifák megfizetésével – működő importruházati kereskedők nem tudtak kihasználni.

A Temu és a Shein 800 dollár értékhatárig importköltségek nélkül küldhette termékeit kínai partnereiről az amerikai vásárlóknak, lényegében közvetlenül címükre. Az amerikai kereskedők védelme érdekében Donald Trump ezt a lehetőséget megszüntette, bár a rendelkezés végrehajtását később felfüggesztették. Hasonló, belpiaci védelmi lépésre készül az EU is a kínai nagy e-kereskedőkkel szemben.

Mindenesetre a Forever 21-et az új helyzet már nem mentette meg meg a csődtől. A vállalatot üzemeltető Sparc Group az elmúlt hónapokban több mint 200 befektetővel egyeztetett, de a tárgyalások egyik esetben sem vezettek eredményre, így megkezdték még működő üzletei bezárását és értékesítését, bár jelzésük szerint a folyamatot azonnal leállítják, ha lenne jelentkezőjük az üzletek és az árukészlet átvételére.

A CNBC cikke ugyanakkor kitér rá, hogy ha a Forever 21 most be is fejezi működését, a márkanév nem feltétlenül tűnik el, mert az azt birtokló Authentic Brands Group változatlanul működő vállalat.