Durvább ellenőrzést vezetett be a Tesco Angliában, mint a határátlépéseknél előírtak

Új lopásgátló megoldást vezetett be a brit Tesco egyik áruházában, Gateshead településen. A rendszer lényegében egy hatalmas bevásárlókocsi-mérleg, ami fizetés előtt ellenőrzi a kocsiban található árucikkek súlyát azokban az esetekben, ha a vásárló a Scan as you Shop megoldással fizetne (vagyis a termék vonalkódját már vásárláskor leolvassa, így távozáskor a kasszánál elég csak kiegyenlítenie a leolvasott árucikkek vételárát).

Egy vásárló által készített felvétel a berendezésről:

A mérleg nem csak azt figyeli a súly alapján, hogy a kocsiban van-e olyan termék, melynek vonalkódját a vásárló nem olvasta le. Érzékeli azt is, ha esetleg véletlenül többször szkennelte be az adott terméket a vevő, azaz indokolatlanul fizetne többet a vásárlás végén – írja a Grocery Gazette.

A cég a megoldástól azt várja, hogy csökkentse azon alkalmak számát, amikor emberi alkalmazottnak kell beavatkoznia a fizetési folyamatban, vásárlói oldalon pedig egyszerűsítse és gyorsítsa a vásárlással töltött időt.

A megoldás azonban a vásárlók körében egyáltalán nem aratott osztatlan sikert. Többen közösségi oldalon adtak hangot nemtetszésüknek, azt állítva, hogy a kocsimérlegelés olyan, mint egy repülőtéri biztonsági ellenőrzés, vagy a határátlépések során alkalmazott átvilágítás.

A nagy brit kiskereskedelmi láncoknál egyre több biztonsági megoldással találkozni, amikkel a bolti lopások számát akarják mérsékelni, illetve a dolgozókat ért inzultusok, nem egyszer fizikai bántalmazások számát csökkenteni. Ezek ugyanis egyre nagyobb problémát jelentenek a szektorban. Mint az Origo arról beszámolt, a legnagyobb láncok a közelmúltban jogszabály-módosítást is kezdeményeztek az ügyben.