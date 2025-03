Tordai Bence és a laposföld-hívők

Ezzel szemben a Paks II. Atomerőmű két orosz VVER-1200 típusú egységének garantált üzemideje 60 év lesz (ez további 20 évvel meghosszabbítható), azaz a 2030-as évek elején üzembe álló két VVER-1200 típusú blokk legalább 2090-ig, de inkább a következő évszázad elejéig üzemelhet.

Tordai a számok „bűvöletében”

Hasonlóan köszönőviszonyban sincsek a valósággal Tordainak az ATV Szigorlat című műsorában a Paks II. Atomerőmű gazdaságosságával és a villamosenergia-árakkal kapcsolatban tett állításai. A műsorban nagyon elnézőek voltak a politikus szakmainak tűnő halandzsájával. Tordai arról beszélt, hogy a korábbi számítás szerint a Paks II. Atomerőmű teljes életciklusra vonatkozó termelési egységköltsége „51-57 euró/MWh lesz és az áramár hosszú távon majd valahol a 80-as régiókban fog tanyázni… A piaci ár pedig a tavalyi évben az európai piacon 25-30 euró volt”. Közben arra is kitért, hogy a megújuló energiaforrások költségszintjei radikálisan csökkentek. Egy felkészült műsorvezető ebben az esetben azonnal helyesbített volna, de ez már más kérdés.

Tordai állításával szemben a tőzsdei áramárak a többszörösére növekedtek, sok esetben már most elérik a sokkoló 800-1000 euró/MWh értéket is. Magyarországon tavaly

101 euró/MWh volt a tőzsdei átlagár, miközben találkozhattunk 900-1000 eurós áramárakkal is. Ezzel szemben 2020-ban a tőzsdei átlagár csak 39 euró/MWh volt és a tőzsdei csúcsok is csak töredékei voltak a tavalyihoz hasonló kiugrásoknak. A magas árak a már most is tapasztalható kapacitáshiány miatt állandósulnak és a következő években a villamosenergia-igények növekedése, a klímavédelmi és egyéb okok miatt leálló erőművi kapacitások miatti további árnövekedés várható. Emellett a háborús infláció és a nyugati szankciós politika is hatással van minden más beruházásra is.

Mindezek mellett jól látható, hogy az időjárásfüggő kapacitások jelentős fejlesztéséhez elengedhetetlen több száz, akár ezer milliárd forintnyi hálózatfejlesztés, új gázerőművek, illetve szivattyús-tározós erőmű építése is. Nem beszélve arról sem, hogy például a nap- és szélerőművek kötelező átvételi árai (2008 előtti projektek esetében) az elmúlt 11 évben, 2014-2025 között 34 Ft-ról mintegy 57 Ft/kWh értékre növekedtek, miközben a Paksi Atomerőmű termelési egységköltsége jelenleg is csak 12-13 Ft/kWh. A zöldek szerint az „ingyenes, költséghatékony” megújuló energiaforrások közül a hazai naperőművek 2024-ben mintegy 116 milliárdos veszteséget termeltek, amit az ipari fogyasztóknak kellett megfizetnie. Ez tavaly áprilisban kilowattóránként mintegy 9 forint pluszköltséget jelentett az ipari energiafogyasztók számláján.