Szénpor lepi be a világ legjobb modern társasjátékát

A mai társasjátékok egészen másképp működnek, és más – komplexebb, izgalmasabb, számos döntési helyzetet felkínáló – élményt kínálnak, mint sokak gyerekkorának kedvencei, a Ki nevet a végén?, a Gazdálkodj okosan! című játékok, valamint ezek végeláthatatlan számú klónjai. A társasjátékok napjainkban mind tematikai, mind játékmechanikai szempontból szinte kiapadhatatlan változatosságot kínálnak. Mostani cikksorozatunkkal ennek a világnak egy kicsiny szeletét ragadjuk meg, pénzügyi, gazdasági témájú játékok bemutatásával.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Az első részben egy, az óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánlott játékot mutattunk be, ebben a cikkben viszont minden szempontból nagy ugrást teszünk. Ez nem minőségbeli megkülönböztetést jelent a legutóbb és a most bemutatott játék között, hanem arra utal, hogy a gazdasági stratégiai játékok vonalán másodiknak egy igazi "fehér bölény", egy sokak által ismert (és elismert) cím következik. Ami témájában és komplexitásában is egészen más, mint a korábban bemutatott darab. Nem mellesleg pedig: a közönség értékelése alapján jelenleg ez a világ legjobb társasjátéka.

Játszd újra az angol ipari forradalmat – Brass: Birmingham

A társasjátékok világában otthonosabban mozgó, főként a komplexebb játékokat kedvelők körében régóta népszerű a gazdaságtörténeti vonatkozású Brass-sorozat. Ennek legutóbbi, magyar kiadást is kapott tagjára, a Brass: Birmingham-re gyakran hivatkoznak úgy, mint a gazdasági stratégiai játékok egyik királyára. S valóban, a Boardgamegeek nevű portálon (ez a társasjátékok legfontosabb internetes referencia- és adatbázis-oldala, jelentősége akkora, mint a filmek világában az imdb-é) a szavazatok alapján jelenleg ez vezeti a gazdasági stratégiai játékok listáját. Sőt:

cikkünk készítésekor jelenleg ez vezeti a társasjátékok toplistáját; azaz a közönségértékelések és a szavazási algoritmusok alapján jelenleg ez a világ legjobb társasjátéka.

Érdemes persze gyorsan hozzátenni, hogy bár egy ilyen, nagy szavazatszámra és értékelésre alapozott, algoritmusok által számított eredményre nem árt odafigyelni (ahogy a filmek világában az imdb listái is lehetnek irányjelzők), valójában lehetetlen megmondani, melyik "a világ legjobb társasjátéka". A "legjobb filmről" vagy "a legjobb autóról" sincs különösebben értelme beszélni a teljes reprezentativitás igényével. Ugyanakkor az is biztos, hogy múló divathullámnál többet jelez, ha egy játéknak sikerül magát a portálon az élbolyba küzdenie, és ott is maradnia – különösen első helyen.