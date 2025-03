Mezőgazdasági apokalipszis jöhet, ha ez a dolog bekövetkezik

A víz alapvető fontosságú a gazdaság működéséhez, elválaszthatatlan az energiától és az élelmiszer-előállítástól.

Az édesvízi ökoszisztémák globálisan 58 ezer milliárd dollárt érhetnek gazdasági szempontból, ám sérülékenységük miatt ez folyamatosan csökken.

A mezőgazdaság a legnagyobb globális vízfelhasználó, ezért a vízhiány miatti gazdasági visszaesés is ott lesz jelentős.

Hatékony vízgazdálkodással nagy mértékben csökkenthetők a gazdasági veszteségek.

A víz rendelkezésre állása környezetükben egyrészt milliárdok számára természetes – ez igen jelentős vívmány –, másrészt az a gondolat is egyre inkább az, hogy eljöhet a pillanat, amikor nem lesz – vagy nem annyi lesz, amennyi kellene abból. S nemcsak a személyes szükségletek szintjén, hanem társadalmi, a gazdaság makroszintjén is megszűnik a most magától értetődőnek tekintett állapot. Ebben a cikkben példákon keresztül a víz globális gazdasági jelentőségéről nyújtunk egy összegzést. Ehhez felhasználjuk Dr. Besenyei Mónika, a Klímapolitikai Intézet igazgatója és munkatársai által az Origónak készített szakmai összeállítás megállapításait. Nehéz, sőt, akár száraznak is tűnhet ez a téma, de állítjuk: kevés izgalmasabb, Magyarország és a világ egésze számára is egyformán jelentős kérdéskör van annál, minthogy miként áll a világ a vízzel, és hogy milyen nagy rendszerek, és így emberek milliárdjainak életminősége függ attól. A téma átfogó jellegéből fakadóan cikkünk nem törekedhet a teljességre. Azt viszont az idei Víz Világnapján érdemes legalább érzékeltetni, mekkora a szerepe abban, hogy a világ a jelenleg látottak szerint működik.

Ha mindennek van értéke, mennyit érhet a víz?

Nehéz lenne azzal vitatkozni, hogy a víznek értéke van, és ennél a kérdésnél jóval túl lehet azon tekinteni, hogy a vízen élőlények élete múlhat, azaz tulajdonképpen mindegy is, mekkora értéket tulajdonítunk annak. Ahhoz ugyanis, hogy előmozdítsuk a vízzel való felelős bánásmódot, hatékonyabbá tegyük a vízgazdálkodást, szükséges keretet adni a kérdésnek, a víz értékével úgy foglalkozni, ahogy más erőforrásaink esetében tesszük. Persze ahogy a világ vízkészlete nem egyetlen homogén egész, hanem részekre tagolódik – és nem mindegy az sem, hogy édesvízről vagy tengervízről beszélünk –, úgy a víz értéke sem egyetlen abszolút szám. Az érték rengeteg tényezőtől függ, csakúgy, mint más erőforrások, nyersanyagok esetében.