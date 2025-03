Újabb nemzetközi szervezet finanszírozására mondott nemet Donald Trump

Felfüggesztette az Egyesült Államok a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) rá eső arányos részének finanszírozását – írja forrásai alapján a Reuters. A döntés mögött vélhetően Donald Trump elnök akarata húzódik, aki már első elnökségi ideje alatt kritikusan viszonyult a szervezethez. A WTO-nak fontos funkciója, hogy a tagok között jelentkező kereskedelmi vitákban állást foglaljon, ám a legfelső szintű döntnöki testület új tagjainak kinevezését Trump azért blokkolta még 2019-ben, mert úgy vélte, hogy a bírók egyoldalúan, túlkapásokkal, az amerikai érdekekkel ellentétesen döntenek.

Azt, hogy az amerikai finanszírozás felfüggesztése pontosan milyen hatással lesz a szervezet működésére, egyelőre nem tudni. A WTO székhelye Genfben van, tavalyi költségvetése 205 millió svájci frank volt (kb. 87 milliárd forint).

Az Egyesült Államokra ennek az összegnek a 11 százaléka jut, az alapján, hogy milyen mértékben részesül a globális kereskedelemből. A döntés mögött az amerikai kormány takarékossági törekvései is ott vannak.

A WTO emblémája genfi székhelyén

Fotó: AFP

Az országra jutó arányos finanszírozás felfüggesztése nem egyenlő a szervezetből való kilépéssel, de könnyen lehet, hogy a lépés a WTO amerikai elhagyását készíti elő. Emlékezetes: Donald Trump második hivatali idejének elején elindította egy másik nemzetközi szervezetből való, az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) való kilépés folyamatát (ez várhatóan 2026 januárjában zárul le), azért, mert úgy ítélte meg, hogy a tagság nem előnyös országa számára (Trump már a koronavírus-járvány idején elfogultsággal vádolta a szervezetet Kína irányába). A WHO-hoz való legutóbbi pénzügyi évben való amerikai kormányzati hozzájárulás 260 millió dollár körül alakult, az ezt jócskán meghaladó önkéntes amerikai adományokat is figyelembe véve a WHO legnagyobb donora az Egyesült Államok.

Ismert az is, hogy a washingtoni adminisztráció nemrég felfüggesztette az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) finanszírozását is, majd hozzákezdett a szervezet felszámolásához is.