5 százalék alá csökkent az infláció, több pénz marad a magyarok zsebében

Kevesebb mint 5 %-ra csökkent az infláció a márciusi adatok alapján, köszönhetően a kormány új intézkedési csomagjának, mellyel a családokat védi. Így a magyar emberek zsebében több pénz marad. Ráadásul a mostani kedvező adat a korábban vártnál is jobb. Az előretekintések szerint az adatok áprilisban tovább javulhatnak. Ahogy azt egy gazdasági szakember elmondta az Origónak, a mérsékeltebb mutató mögött már most meghúzódik az üzemanyagárak csökkenése is.

A KSH friss adatközlése szerint márciusban 4,7%-ra lassult az infláció a februári 5,6%-ról (az előző év azonos időszakához mérve). A márciusi inflációs adat tehát kedvezőbben alakult, mint ahogy az előzetes elemzői várakozások azt előrevetítették (medián várakozás: 5,0%, év/év alapon). Utoljára 2024 szeptemberében mérséklődött az infláció, az akkori 3 százalékos fogyasztói árszínvonal óta folyamatosan emelkedett a pénzromlás üteme, vagyis bő fél év után először mért a KSH csökkenést. Sikert hozott az árrésstop Az elmúlt hónapokban történt indokolatlanul magas áremeléseket a kormány nem tűrte tovább, ezért a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében árréscsökkentést vezetett be, amelynek köszönhetően mintegy 1000 termék árát sikerült csökkenteni, illetve megfékezni. A kormányzati intézkedés hatása azonnali és brutális volt: a KSH minden hónap 20-áig rögzíti az áradatokat, az árrés csökkentés pedig március 17-én lépett életbe, azaz az intézkedés ezen rövid időszak alatt is jelentős hatást váltott ki, azonnal hatott és megfogta az árakat. Mára az árréscsökkentés hatására 18,8%-kal lettek olcsóbbak az érintett termékek árai. Tehát az árrés csökkentés hatása csak részlegesen érzékelhető a március hónapra vonatkozó most megjelent statisztikában. Előretekintve, áprilisban tovább lassulhat a hazai infláció, és májusban is 5% alatt maradhat. Egyrészt az élelmiszerek ára nem változott februárhoz képest, míg éves szinten 7%-kal nőttek az árak (február: 7,1%). Másrészt a szolgáltatások inflációja is mérséklődött márciusban. Februárhoz képest mindösszesen 0,3%-kal nőttek az árak a január-februári 1,2-2,2%-os havi szintű árnövekedéshez képest. Továbbá márciusban folytatódott a járműüzemanyagok árának mérséklődése, illetve a forint euróval és dollárral szembeni február-márciusi erősödése is érezteti pozitív hatását idővel a hazai árakban. Kedvező áprilisi kilátások A kedvező mutatók kapcsán Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója elmondta: "Az árrésstopnak mindenképpen fontos hatása van az árak növekedésének lassításában, és ez a hatás mindaddig érvényesül, ameddig a kormányzat ezzel az intézkedéssel él. Nézzük azonban az összképet: a forint tavaly jelentősen gyengült, az inflációs várakozások megmaradtak, a nyersanyagárak emelkedtek, a bérek dinamikusan növekedtek, és voltak adóemelések is, az összkép pedig új inflációs lendületben öltött testet. Ezt próbálja tompítani a kormányzat az árrésstop intézményével" - fogalmazott a szakember.

Napraforgóolajat vesz egy vásárló a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én

Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán Az április 8-án publikált márciusi inflációs adatokban ez a hatás csak töredékesen érvényesül, aminek módszertani okai vannak, tehát a látványos eredmények majd az áprilisi inflációs mutatóban jelennek meg. Ezen kívül a mérsékeltebb mutató mögött azonban már most meghúzódik az üzemanyagárak csökkenése, ráadásul eddig ebben az évben a forint is jobban teljesített - tette hozzá Pásztor Szabolcs. Sok változós jövőkép A következő hónapok inflációját illetően kérdés, hogy mi lesz a sorsa a május végéig érvényben lévő árrésstopnak. A kormány jelenlegi álláspontja szerint nagy valószínűséggel május után is velünk maradhat az intézkedés. A Világgazdaságnak nyilatkozó közgazdászok gyors visszaigazodásra számítanak az inflációs rátában, abban az esetben, amennyiben kivezetné a kormány az árrésstopot, ráadásul szerintük ez nem teljes egészében az élelmiszerek körében menne majd végbe, hanem más termékköröket is érintene. És ott van még kockázati tényezőként a száj- és körömfájás, amelyről még nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz az élelmiszerárakra.

