A csillagvizsgálattól az űrbizniszig – összeszedtük a legizgalmasabb pillanatokat

Gagarint nemzeti hősként ünnepelték hazájában.

Fotó: - / TASS

Ezek után az események rohamosan felgyorsultak, és az amerikaiak is újult erőre kaptak amikor az akkori elnökük, John F. Kennedy 1962-ben kijelentette, hogy még az évtized vége előtt embert juttatnak a Holdra. Az Apollo-8 volt az első űrhajó, amely emberi legénységgel megkerülte a Holdat, majd 1969. július 20-án Neil Armstrong (az Apollo-11 parancsnoka) a Hold felszínére lépett. Ez után még öt misszió során tudott sikeres leszállást végrehajtani a NASA, azaz

eddig összesen tizenkét ember járt a Holdon.

1980 május 26-án, a Szojuz 36 fedélzetén indult a világűrbe Farkas Bertalan, az első és mindmáig egyetlen magyar űrhajós. Az 1998-ban pedig öt űrügynökség együttműködésének eredményeként -az amerikai NASA, az orosz Roszkoszmosz, az Európai Űrügynökség (ESA), a Japán Űrügynökség és a Kanadai Űrhajózási Hivatal- felépült a Nemzetközi Űrállomás. Az űrállomáson 2000 óta folyamatos az emberi jelenlét, és már több mint 270 ember járt ott.

Bruce McCandless biztosítókábel nélküli űrsétája

Fotó: NASA

A fent felsorolt emberi legénységű küldetések mellett több bolygóra küldtek már az űrügynökségek felfedező robotokat, amelyek közül a Voyager-1 és 2 a Naprendszert is képes volt elhagyni.

Űrturizmus és űrbiznisz

Napjainkra az űrkutatásba már a szupergazdagok is beszálltak. Az amerikai űrtevékenység történetén végigtekintve, hamar nyilvánvalóvá válik, hogy ennek pénzügyi szempontból óriási jelentősége van.

A gazdaságos űrrepülés – annak minden részfeladatával együtt – évtizedes kihívás valamennyi, az űrutazásokban közvetlenül érdekelt országnak,

így az USA-nak is. Az ottani űrügynökség, a NASA számára tehát új távlatokat nyitott a magáncégekkel, és így a magántőkével való, a korábbinál szorosabb együttműködés.

A 2002-ben alapított SpaceX az első pillanattól az érdeklődés középpontjába került. Nem is ok nélkül: Elon Musk amerikai techmilliárdos cége az alapítást követő hat éven belül sikeresen lőtte fel az első magántőkéből fejlesztett rakétát, a Falcon One-t. Ezt követően pedig a SpaceX a privát űrbiznisz több első helyét is megszerezte: első magáncég által kivitelezett küldetés a Nemzetközi Űrállomásra, első sikeres visszatérése egy rakétának föld körüli pályáról, első vállalat, amely űrhajósokat szállított. Sőt a legújabb információk szerint