Teljes összeomlást hozhat egy olyan áramszünet, mint ami az Ibériai-félszigeten történt

Gazdasági hatások: jó hír, hogy a hétfői adatok szerint az európai piacokat nem viselte meg az áramszünet, legalábbis a tőzsdei mutatók alapján. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az áramszünetnek ne lennének rövid távon jelentkező hatásai. Kyle Chapman, a Ballinger Group devizapiaci elemzője szerint a piacokat várhatóan nem üti meg nagyon az áramszünet, különösen, ha a szolgáltatás viszonylag hamar helyreáll. A havi GDP-teljesítményből viszont levághat valamennyit az elemző szerint. A reálgazdasági hatásokat támasztja alá Mirko Woitzik, az Everstream Analytics kockázatelemzőjének értékelése, aki úgy véli, a kiesés az egész Ibériai-félszigeten töréseket okozhat az ellátási láncokban. Szerinte különösen az autóipar érintett Spanyolországban, amelyben az elemző szerint 1 órányi leállás a termelésben 2 millió euró kiesést jelent más ágazatok érintettsége miatt. A Bloomberg Economics figyelmeztetése szerint becsléseik alapján a második negyedéves spanyol GDP-t akár 0,5 százalékkal is ronthatja az áramszünet, bár közgazdászaik szerint az energiaellátás gyors helyreállása mérsékelheti a csökkenés mértékét. Érdemes megjegyezni azt is, hogy Spanyolország azon kevés ország közé tartozik, melyek idei éves kilátásait még javította is a Nemzetközi Valutaalap. A spanyol GDP idén várhatóan 2,5 százalékkal nő majd, erős belső fogyasztás mellett.

Turisztikai hatások: s végül, de nem utolsó sorban, ott vannak az áramszünet turisztikai hatásai, melyek nemhogy rövidtávon, hanem gyakorlatilag azonnal érezhetők a repülőtereken rekedt utasok révén. A légi közlekedés ibériai megborulása értelemszerűen más országok légi forgalmára is hatással van, és nem várt költséget jelent a légitársaságoknak is. Például a Wizz Air jelezte, hogy bár érintett lisszaboni járata miatt az ott ragadt utasoknak megpróbált szállást szerezni, ám a szállodák foglaltsága miatt ezt kénytelen egyénileg az utasokra bízni, akiknek viszont számla ellenében megtéríti plusz költségeit. E közvetlen hatásokon túlmenően azonban ott van a hosszabb távú turisztikai hatás is, hiszen sokan bizalmatlanná válhatnak az esemény miatt spanyolországi vagy portugáliai utazási terveikkel kapcsolatban (ahogy az Santorini esetében is látható).