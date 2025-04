Megnéztük, hogyan korlátozzák áraikat a bankok és a telekommunikációs cégek a kormány fellépésére

2025. április 9-én a társaság bejelentette, hogy a magyarországi gazdasági környezet alakulására és az infláció megfékezése érdekében tett kormányzati lépésekre tekintettel a korábban bejelentett inflációkövető díjkorrekciót a fogyasztói körében nem hajtja végre, valamint legalább 2026 első félévének végéig nem hajt végre egyoldalú áremelést és inflációkövető díjkorrekciót.

A Yettel Magyarország havidíj-kedvezményt nyújt meghatározott lakossági számlás díjcsomaggal rendelkező ügyfeleinek. A 2025. május 1-jétől kezdődő, 12 hónapon át érvényes kedvezmény mértéke megegyezik a korábban alkalmazott, 3,7 százalékos fogyasztói árindex alapján történt havidíj-korrekció mértékével. Így a jelenleg érvényes havidíjra számított kedvezmény teljes egészében kompenzálja a 2025. március 5-től hatályos inflációs díjkorrekció összegét.

Ez a kedvezmény azon lakossági előfizetők számára érhető el, akik a Yettel Általános Szerződési Feltételeiben szereplő, nyilvánosan elérhető, lakossági számlás előfizetéses tarifacsomagokat használják, és érintette őket az infláció miatti díjkorrekció 2025 elején. A kedvezmény automatikusan megjelenik az érintett ügyfelek havi számláján, nincs szükség külön igénylésre.

A 4iG Csoport távközlési vállalatai ugyancsak önkéntes díjcsökkentést hajtanak végre az inflációkövető díjkorrekcióval érintett lakossági tarifák esetében. A One márkanévhez tartozó vállalatok (One Magyarország Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., AH Média Kereskedelmi Zrt.) 2026. július 1-ig nem vezetik be a lakosság számára nyújtott helyhez kötött internet és televízió-, valamint mobil-előfizetések esetében a tervezett, 2024-re vonatkozó 3,5 százalékos inflációkövető díjkorrekciót.