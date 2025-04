Olyan listára került Arnold Schwarzenegger, amelyen mindenki örömmel szerepelne

3028 milliárdosa van jelenleg a világnak a Forbes évente közzétett World’s Billionaires nevű listája alapján. A milliárdosok száma - főként amerikai személyek vagyongyarapodásának köszönhetően - 247-tel növekedett egyetlen év alatt, és ez az első alkalom, hogy számuk globálisan átlépte a 3000 főt.

Képünk illusztráció

Fotó: MATIAS BAGLIETTO / NurPhoto

A világ leggazdagabb személyeinek összesített vagyona is történelmi mérföldkőhöz érkezett: a Forbes számításai szerint

16,1 ezer milliárd dollár köthető hozzájuk, ami 2 ezer milliárd dollárral több, mint egy évvel korábban.

Viszonyításként: ez a 16,1 ezer milliárd dollár nagyobb összeg, mint két ország kivételével bármely ország GDP-je. Csak az Egyesült Államok, valamint Kína éves gazdasági teljesítménye nagyobb, mint a szupergazdagok összesített vagyona.

A vagyonosok átlagosan 5,3 milliárd dollár felett diszponálnak, ez az érték 200 millió dollárral több, mint 2024-ben. Az elemzők szerint ez az átlagos összeg is új rekordot jelent, azaz soha nem volt még ennyire magas az egy főre jutó vagyon mértéke a szupergazdagok körében, mint most. Más szóval: az átlagos vagyonérték alapján a mostani milliárdosok a valaha volt leggazdagabbak.

A milliárdosok listája egyetlen év alatt 288 új névvel bővült, köztük a nyilvánosság számára kevésbé, illetve elsősorban az Egyesült Államokban ismert személyek nevével is, és olyanokéval is, akiknek globális hírnevük van.

Elon Musk a világ jelenleg leggazdagabb személye, vagyonát 342 milliárd dollárra teszik

Fotó: AFP

A lista élén 342 milliárd dollárral Elon Musk áll, aki annak ellenére a világ legvagyonosabb embere, hogy egyik legfontosabb vállalkozása, a Tesla gyengébben teljesített a vártakhoz képest, valamint a céget és termékeit a bojkottra való felszólítások mellett olykor erőszakos támadások is érik azok részéről, akik nem értenek egyet Musk kormányzati szerepvállalása során tett lépéseivel. A technológiai vállalkozó más vállalatai ugyanis összesen 147 milliárd dollárral növelték vagyonát: az űriparban működő SpaceX szenzációs eredménnyel zárta a tavalyi évet, és jól szerepel a mesterséges intelligenciával foglalkozó xAI is, amely nemrég felvásárolta Musk másik cégét, a korábban Twitter néven ismert, most pedig X-ként elérhető online közösségi felületet.