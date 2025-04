Fillérekért lehet most luxusautókat venni a NAV-tól

Több tucat autót árverez el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), köztük BMW-ket és Mercedeseket, de most első alkalommal Teslák is megjelentek a kínálatban. A kikiáltási árak nagyon csábítóak, de érdemes megnézni a járművek egyéb adatait is.

A járműveket 100 ezer és 3,5 millió forint között hirdette meg eladásra az adóhatóság, van közöttük személyautó, kamion, motor, utánfutó is. A NAV honlapján jelenleg 96 darab jármű várja új tulajdonosát – írja a Vezess nyomán a Világgazdaság. A meghirdetett járművekre elektronikusan lehet licitálni ügyfélkapus azonosítóval. A NAV szakértői megbecsülik a piaci árat, azt megfelezik, és erről a felezett összegről indul a licit. Ajánlott elolvasni a jármű adatlapját, ugyanis az első ránézésre sokszor vonzónak tűnő ár mellett a járművek apró betűs ismertetői olykor kellemetlen meglepetéseket is tartalmazhatnak, például nincs forgalmi lap vagy kulcs, vagy a jármű nem rendelkezik érvényes műszaki vizsgával. Képünk illusztráció

Fotó: Origo archívum A járműveket célszerű személyesen is megnézni, amelyeket azonban nem egy központi telepen, hanem az ország különféle pontjain lévő helyi NAV-kirendeltségeken őriznek. Példaként kiemelve néhány járművet a kínálatból: Tesla Model S-ből két darabot is árverésre hirdetett az adóhatóság Budapesten, egyenként 3,5 millió forintért. Ugyanennyiért árvereznek egy 2012-es BMW 640D-t. Egy BMW X5 40D-t viszont már olcsóbban is meg lehet kapni, a 2007-es jármű induló ára 1,5 millió forint. Egy 2010-es E 220D Mercedes azonban sokkal olcsóbb: a kikiáltási ára mindössze 1.750.000 forint.

