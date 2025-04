Álmukban nem gondolnák, hogy egyesek mire használják a bankautomatákat

A bankautomaták nemcsak pénzfelvételre szolgálnak – néha egész élethelyzetek játszódnak le körülöttük, derült ki a K&H Bank összegyűjtött eseteiből. Lehetnek rejtett kincsesládák, találkozási pontok, személyes postaládák, de akár ideiglenes tükörként is funkcionálhatnak egyesek számára.

A bankautomaták gyakran adnak és fogadnak el pénzt – de úgy tűnik, néha a felhasználók ezt a rendszert másképp értelmezik. Az ottfelejtett tárgyak nyilván a bankkártya keresgélése miatt maradtak ATM-eknél: a kártya jó esetben meglett, ám közben a zsebekből, táskákból kipakolt dolgok viszont ott maradtak.

Az automatákban már találtak:

• aprópénzt – bármilyen devizanemben, sőt, még lejárt bankjegyeket és régi pengőket is.

• gémkapcsot, apró fém tárgyakat – hátha kell egy kis plusz fém az ATM-nek…

• befőttes gumit, hajgumit – egy ATM-nél valószínűleg minden eshetőségre fel kell készülni.

• bevásárlólistát, újságpapírt, borítékot – talán valaki a pénzkivétel közben írogatta össze, mit kell venni a boltban.

• pontgyűjtő matricát – végül is a banki tranzakciókkal is lehet pontokat gyűjteni…

• igazolványokat – személyi, lakcímkártya, jogosítvány, bármi, amit egy zsebből el lehet hagyni.

ATM illusztráció

Fotó: Shutterstock

A legfurcsább esetek

A bankautomaták alapvetően készpénzfelvételre és banki tranzakciókra szolgálnak – de néhány ember kreatívan új funkciókkal is ellátta őket:

• a legjobb hely egy ital elhelyezésére – a gép tetején rendszeresen hagynak kávét, üdítőt, ami aztán kiborul, és belefolyik a gépbe. Volt, aki testápolóval kente be a monitort és a billentyűzetet – talán azt hitte, hogy így jobban érzékeli az érintést?

Rongálás: amikor a bankautomata nem adja meg, amit kérnek tőle

Nem mindenkinek megy zökkenőmentesen a készpénzfelvétel – ilyenkor pedig jön a frusztráció. A K&H gyűjtése szerint az emberek bármit felhasználnak rongálásra, ami a kezük ügyébe kerül:

• téglák, kalapácsok, pajszer.

• kamera letörése, képernyő összetörése.

• egyszerűen ököllel ütve a gépet (nem túl hatékony, de gyakori).

• volt, aki a mobiltelefonját szuszakolta bele az ATM készpénzfizető részébe, bár nem tudni, mi is lehetett itt az elképzelés.

Az NFC és a műköröm esete

A technológia fejlődésével egyre többen használnak NFC-s kártyát, de nem mindenki veszi figyelembe a praktikus részleteket: a műköröm miatt rengeteg kártyát nyel el az ATM, azonban van, aki már csipesszel felszerelkezve érkezik, hogy könnyedén ki tudja venni a bankkártyát a nyílásból.