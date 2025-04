Mit jelent a bankszámlastop és az áfa-visszatérítés? Az elemző most mindent elmagyaráz

Ahol a szolgáltatók már árat emeltek, ott vissza kell térniük a tavaly év végi díjszinthez, ahol nem történt változás, ott nem is lehet módosítani. Ez a döntés érinti a Magyar Telekom, a Yettel és a One Magyarország lakossági ügyfeleit is – a szolgáltatók bejelentették, hogy lemondanak az idei, 3,5–3,7 százalékos inflációkövető díjkorrekcióról.