Jelentősen változhat a benzin ára

Most érezzük majd igazán a Brent olaj árának egy hét alatti több mint 17%-os árzuhanását – írja a Holtankoljak.hu. A héten csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal fog csökkenni. Ez várhatóan fokozatosan a kutak áraiban is megjelenik majd, melyet követően

a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökkenhet.

Szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025. 04. 09-én):

95-ös benzin: 604 Ft/liter

Gázolaj: 613 Ft/liter

Ahogy azt megírtuk, az elmúlt napok történései jelentős változást okoztak a globális olajpiacon, aminek hatására négyéves mélyponton jár a fekete arany jegyzése.