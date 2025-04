Egy skót nő ChatGPT-vel mentette meg a családi költségvetést

Karen Simpson, kétgyermekes anyuka és vállalkozó Skóciából, jelentős áremeléssel szembesült, amikor kézhez kapta lakásbiztosításának megújítási ajánlatát. A korábbi 165 600 forintos éves díj helyett 237 800 forintot kellett volna fizetnie.

Miután a hagyományos árösszehasonlító oldalak nem kínáltak jobb megoldást, Karen a ChatGPT-t hívta segítségül. A mesterséges intelligencia több tippet is adott: ellenőrizze, hogy az ajánlatok ugyanazt tartalmazzák-e, és javasolta az önrész növelését is, ami lejjebb viheti az összeget – írja a The Sun.

Egy kis finomítással talált egy olyan ajánlatot, mellyel összesen 82 800 forintot tudott spórolni. Ehhez mindössze 23 000 forinttal növelte meg az önrészt.

Karen nem állt meg itt: férjével együtt két autóbiztosításon is 46 000–46 000 forintot takarítottak meg, és a korábbi majdnem 23 000 forintos havi internetszámlájukat a felére csökkentették.

