Megnyitották a BMW debreceni "tehetség gyárát"

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója azt mondta, a gyár szervezeti struktúrájába illeszkedik a program, amelyben lehetőséget biztosítanak a diákoknak, hogy valós ipari környezetben, a technológiák és oktatók segítségével támogassák az üzem termelési folyamatait.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Egyfajta „gyár a gyárban” jött létre, ahol a diákok a gyár különböző technológiai részlegeinek megrendelésére, oktatói mentorálással és a gyári szakemberek iránymutatása alapján önállóan készítenek olyan berendezéseket, alkatrészeket, eszközöket, melyeket később viszontlátnak a termelésben – ismertette a vezérigazgató. A „gyár a gyárban” koncepció alapján működő TalentFactory az ott készült első termékek bemutatójával nyílt meg: a diákok különféle szállítóeszközöket, karosszériaelemek mozgatására alkalmas berendezéseket készítettek el gyári megrendelésre.

A diákok 8-10 fős csoportokban dolgoznak a tehetséggyárban, a hároméves duális szakképzési program bármelyik évfolyamának tanulói részt vehetnek a munkában

– hangzott el a megnyitón. Jelenleg kétszáz, de hamarosan háromszáz diák kapcsolódhat be a munkába, számuk évente akár száz fővel is bővülhet – jelezte Hans-Peter Kemser. Kiemelte: a TalentFactory program egyik legnagyobb előnye, hogy a diákok valós termelési környezetben sajátíthatják el a legújabb technológiák használatát, amivel példát szeretnének mutatni a városban működő más cégeknek is.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere azt mondta, a város csaknem ötszáz éve az oktatásra építi stratégiáját, így van ez ma is, és ebben a BMW komoly hajtóerő, ahol a duális képzés sikeresen magas szintje tapasztalható. A polgármester szerint óriási változás van készülőben, a belsőégésű motorokat felválthatják az elektromos, vagy más alternatív megoldások, amiben a BMW-nek jó stratégiája van. Ahhoz ugyanakkor, hogy ez a stratégia sikeres legyen, szükség van tehetségekre, szükség van arra, hogy évről-évre megtalálják a fiatal talentumokat, akik sikerre viszik az innovatív ötleteket.