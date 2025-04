Évtizedek óta nem fogyott olyan kevés bor, mint 2024-ben

A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) kedden közölte, hogy a 2024-es bor értékesítés az azt megelőző évhez képest 3,3%-kal csökkent. Utoljára pedig 1961-ben értékesítettek ennél is kevesebb bort – írja a The Guardian.

Az OIV szerint az utóbbi időben nőtt az egészségügyi tudatosság globális szinten. Ez önmagában is egy összetett téma. Egyrészt az egészségügy fejlődésének köszönhetően az emberek jobban, korábban tudomást szereznek a betegségeikről, amelyek megléte mellett nem ajánlott az alkohol fogyasztás és ezt sokan be is tartják. Ez nem azt jelenti, hogy általánosságban a világ minden egyes pontján jobb az emberek egészségügyi állapota, mint korábban, hiszen rengeteg betegség jár együtt a modern világgal, köszönhetően annak, amit eszünk, iszunk, vagy amilyen környezeti tényezők vesznek körül életünk során.

Az azonban elmondható, hogy az egészségügyi tudatosság növekszik. Sokan igyekeznek odafigyelni az étkezésükre vagy a testmozgásra, ami mindenképp hatással van a globális alkoholfogyasztásra.

A másik tényező a világszintű gazdasági változás. Az OIV szerint a fogyasztók most mintegy 30%-kal többet fizetnek egy palackért, mint 2019-ben. 2019 óta a fogyasztás összességében 12%-kal csökkent.

Fotó: Siret / Unsplash

Európában, amely a világszintű értékesítés közel felét adja, a globális átlagtól elmaradva, csak 2,8%-kal csökkent a borfogyasztás. Érdekesség, hogy Franciaországban, a világ egyik legfontosabb termelő országában tavaly 3,6%-kal kevesebb bort fogyasztottak. Spanyolország és Portugália azon ritka piacok közé tartozott, ahol nőtt a fogyasztás.

Fontos azt is kiemelni, hogy a fogyasztás mellett a termelés is visszaesett, aminek hátterében az elmúlt évek szélsőséges időjárása, a hosszan tartó szárazság vagy éppen a nagymértékű esőzések állnak.

A tavalyi év során a legnagyobb bortermelő ország Olaszország volt, őt követte Franciaország. Még a második helyezettnek is olyan szinten visszaesett a termelése, hogy 1958 óta nem állítottak elő ennyire kevés bort a franciák. Olaszországot a szakértők szerint a megnövekedett prosecco iránti igény tette fel a lista élére.