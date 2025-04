Olyan újítást mutattak be egy börtönben, amilyet még nem látott

A brit élelmiszerlánc, az Iceland, egy szupermarketet indított a börtön falain belül, hogy segítsen a fogvatartottaknak visszailleszkedni a társadalomba a szabadulásuk után.

Az üzletben a börtönlakók Monopoly-szerű pénzt kapnak, amit élelmiszerekre költhetnek, köztük olyan márkás termékekre, mint a Chicago Town pizzák vagy a Ben & Jerry's fagylalt, amelyek nem kaphatók a börtön szárnyain belül.

Az üzlet egy nagy raktárból épült, és egy új, piac jellegű bevásárlóközpont része, amely számos más boltot is magában foglal – írja a Mirror.

A szupermarket mellett a „Hopeful Grounds” nevű kávézó is helyet kapott, ahol börtönlakók készítenek kávét, továbbá egy zöldséges és egy „JP Sports” nevű sportbolt is megtalálható. A fogvatartottak jó magaviseletükért cserébe akár heti 25 fontot is kereshetnek, amit a börtönön belül elkölthetnek. A termékek árai alacsonyabbak, mint az Iceland üzleteiben kívül, így még nagyobb vonzerőt jelentenek a börtönlakók számára.

A börtön nem csak egyedi vásárlási lehetőségeket kínál, hanem munkahelyeket is biztosít a fogvatartottak számára, különösen azoknak, akik a büntetésük vége felé járnak. A cél az, hogy segítsenek nekik visszailleszkedni a munka világába, mielőtt szabadulnának.

A HMP Oakwood egyik vezetője, Carly Balis segít azokat a fogvatartottakat kiválasztani, akik alkalmasak a börtönön belüli Iceland áruházban való munkára.

Fotó: Getty Images / Getty Images

A projekt vezetője, Paul Cowley MBE, aki az Iceland rehabilitációs programjait irányítja, elmondta, hogy

a vállalat célja a fogvatartottak segítése abban, hogy munkát találjanak a szabadulásuk után.

Cowley saját fiatalkori börtönbüntetését követően csatlakozott a hadsereghez, majd papként dolgozott, és ma ő az, aki segíti a börtönből szabadulókat a munkába való visszailleszkedésben.

Az Iceland és a börtön közötti együttműködés eddig sikeresnek bizonyult: mintegy 350 korábbi börtönlakó dolgozik már a cégnél, és további 300 fogvatartott kapott állásajánlatot a szabadulásuk előtt. Az Oakwood börtön vezetője, Sean Oliver szerint a program segített néhány hosszabb büntetést töltő elítéltnek abban, hogy megéljék, milyen a normális élet, és hogy lássák, hogyan működik a társadalom azon kívül is.