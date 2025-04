Budapesti ingatlanárak – ezen a területen nincs drágulás

Miközben országszerte – különösen Budapesten – tovább emelkednek a lakásárak, a garázsok árai több fővárosi kerületben stagnáltak. Az Otthon Centrum friss felmérése alapján a garázspiac továbbra is erősen kerületfüggő, a legdrágább városrészekben akár 10 millió forintot is elkérnek egy autóbeállóért, más kerületekben ennek majdnem a feléért is lehet kapni.

Miközben – főleg – Budapesten folyamatosan drágulnak a lakások, addig a garázsok átlagára a legtöbb fővárosi kerületben nem emelkedett az elmúlt évben – derült ki az Otthon Centrum legfrissebb felméréséből. Tavaly a garázsok országos átlagára 7,26 millió forint volt, ami mindössze 0,5 százalékkal haladja meg a 2023-as árakat. A budai kerületek közül a III. és XI. kerületben 6–7 millió forint között alakult az átlagár, míg a II. és XII. kerületben ennél magasabb, 9 millió forint volt a középérték.

A belvárosi kerületek között is jelentős különbségek mutatkoztak: míg a IX. kerületben átlagosan 6,5 millió, addig a XIII. kerületben már 7,78 millió forintot kértek egy garázsért. A belső városrészekben pedig az egyedi kialakítású gépkocsitárolók esetében nem volt ritka a 10 millió forintot is meghaladó ár. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben – a jelentősen alacsonyabb kereslet miatt – előfordultak 6 millió forint alatti értékesítések is.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője a Piacesprofitnak elmondta: a garázsok árazásában településen belül is jelentős eltérések lehetnek.

