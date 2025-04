Be van tiltva, komoly bírság jár az árulásért, mégis könnyedén, pillanatok alatt vettünk Elf Bart

Visszatérve a káros hatásaira, az egyik legnagyobb probléma, az, hogy szinte a végtelenségig lehet szívni, ezért kialakulhat gyengébb nikotinmérgezés is.

Mindez a túlzott használatkor fordulhat elő egy nagyon enyhe formában, amelynek rossz közérzet, hányinger, izzadás és szédülés lehet a tünete.

Ezért a 28.000 puffos Elf Bar különösen veszélyes.

Egy másik párkányi bolt is, ami tavaly novemberben nyitott, a TikTokon hirdeti a termékeit, sőt még azt is megmutatja a vásárlóknak, hogyan tudnak Budapestről eljutni, hogy még több illegális elektromos cigarettát hozzanak be az országba.

Mivel itthon illegálisnak számítanak az Elf Barok, így többen attól tartanak, hogy a határon a vámhatóság ellenőrzése során elveszik a cigarettáikat. Azonban a videó alatti kommentekből kiderül, hogy a Mária Valéria hídon senki nem ellenőrzi az Elf Barok behozatalát, így gyakorlatilag bármennyit be lehet hozni az országba.

„A hídnál nem foglalkozik vele senki, nyugodtan be lehet hozni Magyarországra. Milliószor mentem Szlovákiába és egyszer se állítottak meg"

– írta a videó alatt az egyik kommentelő.