Elindult a spárgaszezon – idén is kiváló minőségű a hazai termés

Igazi vitaminbomba

A spárga iránti kereslet európai uniós és hazai szinten is emelkedő tendenciát mutat, ami többek között az egészségügyi trendeknek és a fogyasztói tudatosságnak köszönhető. Az egészség és a jóllét iránti növekvő figyelem miatt a fogyasztók keresik a kalóriaszegény, magas rosttartalmú és antioxidánsokban gazdag élelmiszereket, mint amilyen a spárga. A fogyasztók egyre inkább tisztában vannak a spárga táplálkozási előnyeivel, beleértve a vitamin- és ásványianyag-tartalmát, ami hozzájárul a népszerűségéhez.

Ugyanakkor míg korábban szinte kizárólag friss spárgával találkozhatott a vásárló a boltokban, a kényelem és a feldolgozott termékek iránti igény emelkedésével ma már egyre több konzerv- és fagyasztott spárgatermék kerül a polcokra, de nő a kereslet a savanyított és pácolt spárga iránt is. A fogyasztók egyre inkább érdeklődnek a szeletelt, mosott és főzésre kész spárgaformátumok iránt, ami a kényelmes élelmiszer-elkészítés iránti növekvő igényt tükrözi.

Spárga. Fotó: ZSOCC

A spárga igazi vitaminbomba: a hajtás A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7-, C-, E-, K vitaminban, folsavban, továbbá kalciumban, foszforban, vasban, nátriumban, káliumban, szilíciumban és molibdénben gazdag. Továbbá sok értékes aminosavat, köztük aszparaginsavat is tartalmaz. A spárgahajtás legfinomabb része a feje, ez a legpuhább és legízletesebb. Lejjebb a szár rostosabb, külső rostjai enyhén kesernyések lehetnek. A friss spárgát nedves konyharuhába csavarva 2-3 napig is lehet tárolni a hűtőben, de célszerű frissen elkészíteni, hiszen úgy a legfinomabb.