„Guríts és rajzolj” – és lakasd jól erdei állataidat!

Társasjátékokat bemutató cikksorozatunk korábbi részeiben volt már szó kisgyerekek részére készült, a későbbi pénzhasználathoz szükséges tudatosságot előkészítő játékról, a világ egyik legismertebb, komplex, gazdasági témájú stratégiai játékáról, valamint a magyar pénztörténetbe kalauzoló alkotásról is. A cikksorozat negyedik részét azoknak mindenképp érdemes elolvasni, akiket érdekel a vízre épülő energiatermelés témája, annak pedig, aki gondolatban kirándulna a Marsa, sőt, terraformálná azt, ide érdemes kattintania. A jelen a cikkünkben visszatérünk a kisiskolások számára készült, szórakoztató, és közben észrevétlenül tanító, fejlesztő játékok világába, s egy mostanában nagyon népszerű mechanikára épülő, témáját tekintve az erdei állatokat középpontba állító játékot mutatunk be.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Egy népszerű mechanika: guríts és rajzolj

Nem meglepő, hogy mint sok más hobbiban, szabadidős elfoglaltságban, a társasjátékok világának is vannak divathullámai, tematikai és játékmechanikai szempontból nézve egyaránt. Utóbbihoz tartozik az, hogy az elmúlt években a játéktervezők körében különösen népszerűvé vált az úgynevezett roll&draw, azaz a "guríts és rajzolj" mechanika. Ennek lényege, hogy valamilyen dobókockával vagy kockákkal kidobott érték vagy motívum alapján a játékosok alakzatokat rajzolnak saját játékoslapjukra, területeket, négyzeteket satíroznak be, és így tovább. Ennek révén erőforráshoz jutnak, növelik területeiket (például lakónegyedük méretét), és ez a játék végén több pontot ér majd számukra.

Természetesen nem mindegy, milyen értékek jelennek meg a kockákon, milyen esély van előfordulásukra (például mert vannak azonos értékoldalú kockák), a kihívás épp az, hogy a játékos döntéseivel igazodjon a kidobott értékhez. Ezt a mechanikát használja az Erdei lakoma is, mely a Pénziránytű Alapítvány ernyője alatt, magyar játéktervező munkájaként ajánlható már 5 éves kortól, de tartalmaz több szabályvariációt is nagyobb gyerekek számára.

Gyönyörű, kedves témájú, népszerű társasjátékos mechanikát használó játék az Erdei lakoma

Fotó: Origo

Vezesd át állataidat a rengetegen!

A játék története szerint minden játékos hat erdei állatkát kell, hogy a játéklapja közepén lévő étterembe elvezessen az erdő széléről. Ehhez két speciális dobókockával dobnak, a dobott szimbólumok közül egyet választva haladhatnak az erdőben útvonalat rajzolva. Szimbólumtól függően rajzolhatnak fákat is erdőjükbe, és szert tehetnek pénzérmékre is (ezt saját játékoslapjukon jelzik). Ha pedig az állatokat a megfelelő irányba vezetik az erdőn át, további érméket gyűjthetnek be kalandozásuk során. Az érmék arra kellenek, hogy az étterembe érve abból rendezzék majd a számlát. Az étkezés költségei akár játékonként, sőt, állatonként is eltérők lehetnek.

A játék csavarja az, hogy a két dobott kocka szimbólumából azt, amelyiket az épp soron lévő játékos nem használ fel, a soron következő játékos döntése szerint saját játékterületén alkalmazhatja.

A játékosoknak tehát nem csak saját körükre, hanem játékostársaik köreire is figyelniük kell. S bár a játékban van némi szerencsefaktor a dobókockának köszönhetően, az, hogy az erdőn belül mekkora utat járatnak be állataikkal (a négyzetrácsokon élszomszédos színezés jelzi az út folytatását), mennyire hagyatkoznak az útközben felszedett érmékre, vagy mennyire bíznak a kockadobás szerencséjében, a játékosok döntésén múlik. S ahogy más, kockát használó játékokban, úgy néhány parti után itt sem lehet csak a kockadobásokra fogni a kialakuló eredményt. A játékosoknak ugyanis némi rutin birtokában érdemes az esélyekre is odafigyelni, vagyis annak megfelelően tervezni következő lépésüket, mit dobnak ki a kockákkal, vagy játékostársaik melyik kockát, milyen szimbólummal hagyják meg számukra, hiszen mindegyik hasznos, valamilyen módon előremenetelt biztosít a játékosoknak, csak az nem mindegy, mikor melyiket érdemes használniuk. Ne feledjük ugyanis:

a hatoldalú kockák tulajdonképpen igen véges számú variációs lehetőséget jelentenek a játékosok következő cselekvéseinek alapjául, így a szerencsefaktor korántsem gyűr maga alá mindent a lépések tervezhetőségét illetően.

A gyerekeknek, vagy akár a velük játszó felnőtteknek figyelmesen kell tehát tervezniük, illetve számolniuk is azt, hogy mennyi érme áll rendelkezésükre, hogy valamennyi állat éttermi számláját ki tudják majd egyenlíteni. A pénzgyűjtés játékbeli motívuma ugyanakkor túlmutat azon, hogy a játékosoknak ki kell fizetniük az éttermi fogyasztás költségét, mert azok a játékosok, akik előrelátóan, bölcsen osztják meg pénzüket, még kamatot is kapnak rá (még ha ez fogalmilag nem is jelenik meg a játékban).