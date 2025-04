Brutális fegyverzetű, 5000 tonnás rombolót épített Észak-Korea

Mindehhez ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy az észak-koreai fejlesztésekkel kapcsolatban mindig jelen van némi bizonytalanság. A hadihajó vélt képességei komoly harctéri erőre utalnak, ugyanakkor ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy Észak-Korea máskor is mutatott már be élvonalbelinek látszó, ám vélhetően csak „patyomkini” haditechnikai fejlesztéseket. Vélhetően utóbbiak közé tartoznak azok a páncélosok is, melyek néhány éve egy évfordulón bukkantak fel Phenjan – az Origo cikkét itt találja –, és ugyanígy nem sokat lehet tudni arról az új „szupertankról” sem, melyben tavaly látták rodeózni az észak-koreai vezetőt.