Brutális mennyiségű adat kerül a felhőbe - mi lesz ennek a vége?

Sok kicsi sokra megy

Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy mi egymagunk hiába is próbálkozunk, nem fogunk változásokat elérni. Egy fecske valóban nem csinál nyarat, de ha mindenki csak a saját adathasználatát műveli tudatosabban, az globálisan óriási változásokat tud eredményezni. Érdemes átgondolnunk, hogy valóban kell-e mind az 500 kép a 2016-os nyaralásunkról, vagy szükséges-e 10 képet készítenünk a szombat esti vacsoránkról, mint ahogy az is átgondolandó, hogy meg kell-e tartani azt a több száz / ezer promóciós e-mailt, amit nap, mint nap kapunk és meg sem nyitjuk őket.

Biztos, hogy mindannyiunk postaládájába érkeznek olyan hírlevelek, amikről nyugodtan leiratkozhatnánk, ezzel is csökkentve az egyéni digitális adatfelhasználásunkat.

Jó irány, hogy próbálunk a fizikális térben is tudatosabban, környezetkímélőbben élni, például azzal, hogy a hulladékot szelektíven gyűjtjük, vagy visszaváltjuk a palackokat, de fontos lenne ezt a tudatosságot a digitális térben is megteremteni. Saját pénztárcánk és a természet védelme érdekében is. Ahogy jó esetben rendben tartjuk az életterünket, a lakásunkat, az íróasztalunkat, vagy a konyhai szekrényeinket, ugyanúgy rendszeresen rendet kellene tennünk a digitális eszközeinken is.