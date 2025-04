Feltámasztották a kihalt farkast – Jöhetnek a dinók?

Az amerikai Colossal Biosciences nevű cég most erre a kihívásra talált egy új megoldást; mely során nem az egész fajt hozzák vissza, hanem azokat a géneket, amelyek egy létező fajban tulajdonképpen most is ott vannak, csak nem aktívak. Ezeket próbálják módosítani, kifejeződésre bírni, hogy a születendő állat a már kihalt fajra hasonlítson.