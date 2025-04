Enyhítheti a munkahelyi konfliktusokat a nyilvános bérezés

Az Európai Unió Tanácsa még 2023-ban fogadta el a bérek átláthatóságáról szóló irányelvet, ami az EU-n belüli bérdiszkriminációt, illetve a nemek közti bérszakadékot hivatott csökkenteni. A bérek átláthatóságára kidolgozott európai uniós irányelv célkitűzéseit 2026. június 7-éig kell teljesíteniük a tagállamoknak. Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy a transzparens bérekre vonatkozó irányelv alapján a cégeknek egyrészt még az állásinterjú előtt tájékoztatniuk kell a jelölteket a pozícióval járó bércsomagról, másrészt a munkavállalónak joga lesz tájékoztatást kérni a vele azonos vagy egyenlő értékű munkát végző munkatársainak átlagos fizetéséről, és az esetleges eltérés okairól.

A bérinformáció megadása kimagasló előny

A profession.hu termékfejlesztési igazgatója, Tüzes Imre szerint a fizetésre vonatkozó adat közzétételével már eddig is hatékonyabb volt a toborzás.

Az álláskeresők szerint a három legfontosabb információ, aminek szerepelnie kell a hirdetésben a fizetés, a lokáció és a munkarend

– mondta el a szakember.

Illusztráció. Fotó: Shutterstock

Egyre több munkáltató érzi, hogy ők és a jelöltek is profitálhatnak abból, ha nyilvános az adott álláshoz tartozó bérinformáció. 2023-ban a Profession.hu-n megjelenő álláshirdetéseknek nagyjából 20 százalékában volt fizetésre vonatkozó adat, mára ez az arány már 25 százalékra nőtt. Az adott pozíció betöltésével járó juttatások közzététele akár 50 százalékkal több jelentkezőt hozhat egy hirdetésre.

A bérrel jelölt hirdetések aránya

Fotó: Proffession.hu

A bértranszparencia emellett hatékonyabbá teheti a HR-folyamatokat is, mert így az is hamar – még a jelentkezés előtt – kiderül, ha a két fél elképzelése nem egyezik a fizetés terén, ami a munkavállalók számára továbbra is a legfontosabb szempont – magyarázta Tüzes Imre.

A „pénz beszél”, de hamarosan mi is nyíltan beszélhetünk róla

Az irányelv szerint a munkavállalók ezentúl nem akadályozhatók meg abban, hogy közzétegyék a díjazásukat, sőt a munkáltatótól tájékoztatást is kérhetnek „az egyéni bérszintjükről és az átlagos bérszintekről nemek szerinti bontásban azon munkavállalók kategóriái tekintetében, akik a velük azonos munkát vagy egyenlő értékű munkát végeznek”.

A dolgozók emellett kérdezhetik munkáltatójukat a béremelés és az előléptetés meghatározásához használt kritériumokról is, amelyeknek tisztességesnek és nemek szempontjából semlegesnek kell lenniük.

Szigeti Nikoletta a Profession Services üzletágvezetője szerint ez nagyon pozitív fejleményt hozhat, hiszen jelenleg a béremelési lehetőségek és az előléptetések kritériumai között jelentős eltérések vannak a cégek között, és nincs egy egységesen követhető rendszer. Az új szabályozás viszont segítheti a munkavállalókat abban, hogy tisztában legyenek a foglalkoztatásuk körülményeivel és a további lehetőségeikkel.