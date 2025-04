Freddie Mercury húga milliókat költött bátyja személyes tárgyainak visszavásárlására

Freddie és Mary a hatvanas évek végén kezdtek el randizni, és bár el is jegyezték egymást, kapcsolatuk akkor zárult le, amikor Freddie bejelentette, hogy meleg. Ennek ellenére barátságuk az énekes élete végéig megmaradt, és Mary gondoskodott róla a betegségének utolsó szakaszában is. Végrendeletében Freddie ráhagyta vagyona felét és a Kensingtonban található Garden Lodge nevű villát is.

Fotó: Dave Hogan / Hulton Archive

2023-ban Mary több személyes tárgyat, valamint magát a kensingtoni házat is árverésre bocsátotta.

Kashmira Bulsara és fia, Jamal Zook ekkor úgy döntöttek, hogy névtelenül próbálják visszaszerezni a számukra fontos emlékeket.

Először egy privát előnézésen vettek részt a Sotheby’s aukciósházban, ahol személyi asszisztensük is jelen volt. A licitálás napján az asszisztens személyesen vett részt az aukción, miközben végig telefonon tartotta a kapcsolatot Kashmirával, aki online követte az eseményeket, és onnan irányította a liciteket.

A hírek szerint Kashmira külön költségvetést állított össze az aukcióra, mert mélyen elszomorította a gondolat, hogy testvére személyes, emlékekkel teli tárgyai idegenek kezébe kerülhetnek.

Az árverés során megvásárolt egy Wurlitzer Model 850 zenegépet több mint 183 millió forintnak megfelelő összegért, körülbelül 63 millió forintért egy mellényt, amin Freddie hat macskájának portréja látható, valamint azt a különleges dzsekit, amelyet Freddie 39. születésnapjára készíttettek.

Freddie Mercury anyja és testvére.

Fotó: Dave Hogan / Getty Images Europe

Az utóbbi közel 206 millió forintjába került. Visszavásárolta még a Queen „Killer Queen” című dalának kéziratát, egy különleges vázát és egy Nike pulóvert is, amely szintén az énekes tulajdona volt.

2024 elején Mary Austin Freddie vidéki villáját is eladásra kínálta. A házat Freddie még 1985-ben vásárolta, és itt hunyt el 1991-ben. Az ingatlan mára 30 millió fontot, vagyis több mint 13,5 milliárd forintot ér, ezzel értéke hatvanszorosára nőtt az eredeti árhoz képest. Mary így nyilatkozott a házról:

„A ház minden szegletében szeretet és melegség lakozik. Öröm volt itt élni, sok csodás emléket őrzök róla.”

A Mirror megkereste mind Mary, mind Kashmira képviselőit, ám Kashmira nem kívánt nyilatkozni az ügyről. Az ügy hatalmas visszhangot váltott ki a rajongók és a Queen örökségének ápolói körében, akik szerint ezek a tárgyak családtagokhoz vagy múzeumokba kellene, hogy kerüljenek, nem pedig gyűjtők polcaira.