Most bárki sikerre viheti a Bős-Nagymaros vízlépcső tervét

Cikksorozatunk nyitójában egy olyan játékdobozt mutattunk be, melynek tartalma már az egészen fiatal gyerekek körében alkalmas arra, hogy azzal a későbbi pénzkezeléshez szükséges tudatosságot fejlesszük. A második részben a világ egyik legismertebb, komplex, gazdasági témájú stratégiai játékával foglalkoztunk, melyben a játékosok az angol ipari forradalom iparbáróinak szerepeit ölthetik magukra. A harmadik részben a magyar pénztörténetbe kalauzoló, a licitmechanikát, valamint a kollekciógyűjtést használó játékról írtunk. Most viszont a sorozat második részének irányvonalához térünk vissza, és egy összetettebb, hosszabb játékidejű, a haladó játékosokat megszólító gazdasági stratégiai játékot mutatunk be.

Hajsza a villamos energiáért

A Brass: Birmingham-hez hasonlóan a Duzzasztómű is elsősorban a gyakorlottabb, egy-egy partira akár 2-3 órát is rászánó játékosokat célozza meg, és mivel itt egyes játékelemeken van némi szöveg is, érdemes lehet a magyar kiadást választani abból. A Duzzasztómű – ahogy a Brass: Birmingham is – remek agytorna a téma iránt érdeklődőknek, azaz azoknak, akik kipróbálnák magukat vízerőműveket építő és azokat energiatermelésre fogó nagyvállalkozók szerepében. De azoknak is, akik csak egyszerűen megmutatnák a játékasztalon, kezükben sikerrel, virágzó vállalkozásként zárult volna a Bős-Nagymaros vízlépcső építése.

A világon előálló villamos energia mintegy harmadát megújuló forrásokból szereztük, ezen belül pedig a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint 14 százalékkal a vízenergia vezet. Több ezer, energiatermelésre használt projekt van jelenleg is a világon, és számos további fejlesztésétől várják a világ régióiban az energiatermelés közvetlen környezeti szennyezéssel nem járó bővülését. Ebbe a nagyon izgalmas világba léphetnek be a játékosok a Duzzasztómű segítségével.

A – játékmechanikai funkcióval nem bíró – történet szerint az 1-4 játékos egy-egy cégtulajdonos szerepét ölti magára az 1930-as években, afféle alternatív történelmi múltban. Munkájukat egy-egy ügyvezető segíti. A játék egyik érdekességét az ebben rejlő asszimmetria adja: mindegyik vállalkozónak és vezetőnek van valamilyen egyedi, előnyös képessége, amiket az őket irányító játékosnak érdemes okosan kihasználnia. Ha így tesz, például kevesebb erőforrással építhet meg valamit a folyásokat és csatornarendszereket mutató táblára, vagy nagyobb termelési bónuszt kap a megtermelt energia után. A játék számos kihívása közül az egyik abban rejlik, hogy ezeket a képességeket jó időzítéssel, a lehető legnagyobb hatásfokkal használják a vízenergiában versenyzők.