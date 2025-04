Rengeteg pénzt hozhat Jennifer Lopez koncertje

Jennifer Lopez nyári koncertturnéja során Kazahsztánban is fellép, és az ottani szervezők már el is készítették első becsléseiket az énekesnő ottani fellépésének várható gazdasági hasznáról. Ennek alapján Budapesten is jelentős bevételeket hozhat JLo júliusi koncertje.

Az 55 éves amerikai énekes és színésznő a tervek szerint augusztus 1-én lép fel Asztanában, a világ kilencedik legnagyobb, Oroszországgal és Kínával határos országának, Kazahsztánnak a sztyeppék szívében álló fővárosában. A koncert fontossága miatt az eseményről az elnöki hivatal központi kommunikációs szolgálata és magas rangú tisztségviselők tájékoztatnak. Az elnöki hivatal egyik munkatársa szerint a koncertre várhatóan több mint 15 ezer külföldi érkezik, és a 6,5 milliárd tenge (4,59 milliárd forint) bevételt generál a szállodákban és éttermekben, a város költségvetésébe pedig 400 millió tenge kerül. Ez az első alkalom a függetlenség óta, hogy ilyen szintű koncertre kerül sor – mondta Malik Haszenov, a szervezők egyike. Az idegenforgalmi miniszterhelyettes szerint igen ritkán lépnek fel külföldi sztárok Kazahsztánban, mert logisztikai szempontból nagyon messze van, és sokáig tart az odautazás. Hatalmas bevételt hozhat Jennifer Lopez budapesti koncertje

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto Jennifer Lopez a tervek szerint az asztanai labdarúgóstadionban lép fel, ahol július végén Európai Liga-mérkőzést játszana az FC Astana, de a klub "a főváros külföldi népszerűsítése" érdekében nem ellenzi a koncert megtartását, és kész tárgyalni az UEFA-val a mérkőzés elhalasztásáról. Ahogy megírtuk, Jennifer Lopez több év kihagyás után tér vissza a nemzetközi koncertéletbe, és az Up All Night-turné keretében július 20-án Budapesten is koncertet ad az MVM Dome színpadán. A világsztár 2025-ös MVM Dome-os koncertjére már az első percekben tízezrek próbáltak belépőt szerezni. A jegyárak pedig a következőképp alakulnak: állójegy: 65 000 Ft,

kiemelt állójegy: 95 000 Ft,

ülőhelyek: 49 000 – 90 000 Ft,

meet and greet csomag: 610 000 Ft.

