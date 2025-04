Már csak pár napja maradt az autósoknak egy fontos határidő lejártáig

Az szja-bevallással és a gépjárműadóval kapcsolatos ügyek miatt idén tavasszal is megnövekedett a forgalom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain. Április első hetéig 80 ezerrel többen, csaknem 610 ezren jelentek meg személyesen a kirendeltségeken ügyet intézni, mint tavaly ebben az időszakban, pedig az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető a NAV-nál. A NAV-Mobil letöltésével például elkerülhető a sorban állás az ügyfélszolgálatokon, szükségtelen csekket kérni, hiszen egyszerűen, kényelmesen, otthonról vagy akár út közben is rendezhető az adó a személyre szabott, felhasználóbarát felületen – tanácsolja legfrissebb közleményében a NAV.

Az alkalmazás elérhető a Google Play és App Store alkalmazásáruházakban. A NAV kisfilmje lépésről lépésre bemutatja a letöltés, az első használat, a fizetés folyamatát, illetve az automatikus öthavi részletfizetési kérelem benyújtását is, azoknak, akiknek nehézséget jelent az adó egyösszegű kiegyenlítése. Az app egyébként nemcsak az egyszerű fizetést támogatja, ellenőrizhető vele az adószámla, lekérdezhetők a foglalkoztatási adatok, ellenőrizhetők az üzleti partnerek adatai, és sok más hasznos információval, kalkulátorral, adatbázissal segíti az adózást.

Képünk illusztráció. Fotó: Csudai Sándor

És hogyan rendezhető még a gépjárműadó?

Akinek van Ügyfélkapu+-azonosítója vagy DÁP-alkalmazása a gépjárműadó-határozatban szereplő fizetési linkre kattintva, illetve az Ügyfélportálon (ÜPO) keresztül is fizethetnek.

De minden autós választhatja az egyszerű banki utalást a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Viszont lényeges, hogy átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot! Aki postán kapta meg határozatát, az irathoz mellékelt csekken is befizetheti adóját. Csekk egyébként telefonon a NAV Infóvonalán (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 461-1819 hívószám, 3-as menüpont) igényelhető.

A gépjárműadó számításának, befizetésének részletes szabályairól, a mentességekről a NAV honlapján, a 95-ös számú információs füzetből lehet tájékozódni.