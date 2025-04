Ennél a banknál akár tizenkét évvel ezelőtti árakon is lehet bankolni

A Gránit Bank valamennyi lakossági számlacsomagjának kedvezőek a díjai és a számlákat sokféle funkciót tartalmazó – legutóbb széleskörű befektetési szolgáltatással is kibővült – applikációval lehet használni.

A bankszámlacsomagok közül kettőnek az elektronikus tranzakciókra vonatkozó és a számlavezetéssel összefüggő díjai hosszú évek óta változatlanok.

A Gránit Bank közleménye szerint 5 éve ugyanazon az áron kínálja a Digitális Plusz számlacsomag digitális szolgáltatásait, amelyek alacsony, az Alapszámlánál is kedvezőbb számlavezetési díjért, tranzakciós illeték nélkül tesznek lehetővé korlátlan mennyiségű és összegű átutalást, emellett az online csatornákon elindítva az EGT országaiba irányuló euro utalások is díjmentesek. A mindössze 890 forintos, feltétel nélkül elérhető havidíj az ingyenes csoportos beszedéseket és a rendszeres átutalási megbízásokat is tartalmazza.

Fotó: Gránit Bank

A Bajnok Plusz számlacsomag digitális szolgáltatásait 12 éve, 2003 óta kínálja a pénzintézet ugyanazon az áron:

a 990 forintos havi díjért korlátlan számú ingyenes utalást, csoportos beszedést, rendszeres átutalási megbízást, valamint bármelyik belföldi ATM-ben vagy postahivatalban 4 darab ingyenes készpénzfelvételt biztosít, csupán havi 280 ezer forintos jóváírás, vagy 150 ezer forintos állandó számlaegyenleg fenntartásáért cserébe.

A bankkártyás vásárlás, és az iSMS szolgáltatás mindkét számlacsomagban természetesen szintén ingyenes.