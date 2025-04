Elkészülhetett az amerikaiak terve Grönland megszerzésére

Donald Trump amerikai elnök továbbra is kitart elképzelése mellett, vagyis hogy a most Dánia autonóm területét jelentő Grönland szigetét az Egyesült Államokhoz csatolná. A The New York Times értesülései szerint ennek folyamatáról már konkrét tervezetekről tárgyalhatnak a Fehér Házban. A kiszivárgott információk alapján a Grönland feletti amerikai fennhatóság megszerzése hosszú, de erőszakmentes folyamat lehet.

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsa már több alkalommal tárgyalta azokat a lehetséges forgatókönyveket, melyek alapján az Egyesült Államok fennhatósága alá vonhatná a most Dánia autonóm területének számító Grönland szigetét, sőt, a megbeszélések nyomán egyes kormányzati szervek konkrét feladatokat is kaptak azzal kapcsolatban – írja a The New York Times kormányzati forrásaira hivatkozva. Amennyiben a lap értesülései helytállók, úgy az megerősíti: Donald Trump amerikai elnök eltökéltsége Grönland megszerzésére nem változott azóta, hogy múlt hónapban a Kongresszus előtt mondott beszédében nemzetbiztonsági és nemzetközi biztonsági szempontokkal indokolta a lépés szükségességét – sőt, valójában első elnöki ciklusa óta. Grönland fővárosáról, Nuuk-ról, annak régi kikötőjéről készült felvétel 2024 augusztusában

Fotó: AFP Bár a konkrét részletek, illetve tervezett amerikai kormányzati lépések nem ismertek Grönland megszerzésére vonatkozóan, az a forrás szerint biztos, hogy Washington nem tervezi katonai erő, sőt, semmiféle kényszerítő eszköz alkalmazását a szigettel kapcsolatban, legalábbis semmilyen erre utaló mozzanat nem volt az említett megbeszéléseken. Ez lényeges Trump azon korábbi kijelentésének tükrében, hogy „így vagy úgy, de mindenképpen” megszerzi Grönlandot az Egyesült Államoknak, és nem zárta ki a katonai erő alkalmazását sem. Dánia hevesen ellenzi az amerikai törekvéseket, és Grönland 57 ezer fős lakosságának többsége is elutasító az amerikai fennhatósággal szemben, bár mint a lap megemlíti, a szigeten néhány hete tartott választásokon a Dániától való függetlenedést és az Egyesült Államokkal való szorosabb kapcsolatot hirdető ellenzéki erő a második helyen végzett a szavazatok negyedével. A világ legnagyobb szigetén indulhat kampány Térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy ha nem fegyverrel, akkor milyen módon próbálhatja a Trump vezette amerikai kormányzat megszerezni Grönlandot. A rendelkezésre álló információk szerint ennek fő eleme egy több eszközt felvonultató kampány, amelynek az a célja, hogy meggyőzze Grönland lakosságát az Egyesült Államokhoz való tartozásról, azaz lényegében odáig puhítsa a szigeten élők jelenlegi elzárkózó álláspontját, hogy azok maguk kérjék csatlakozásukat. Nem lehet elégszer hangsúlyozni: egyelőre semmilyen konkrét lépés vagy bejelentés nem történt még az alábbi, egyelőre csak a tervezőasztalon létező koncepciókkal kapcsolatban, így az is lehet, hogy egyikből sem lesz semmi. De az értesülések alapján az alábbi főbb irányvonalak, mozzanatok jelenhetnek meg a grönlandiaknak készülő potenciális kampányban: reklámkampányok, valamint a közösségi felületeken futó kommunikációs kampányok, melyek alkalmasak arra, hogy a grönlandi közvéleményt csatlakozás-baráttá hangolják;

kampányüzenetek arról, hogy Dánia gyenge ahhoz, hogy a turbulens nemzetközi környezetben megvédje Grönlandot, elsősorban az orosz, valamint a kínai potenciális fenyegetéstől, erre csak az Egyesült Államok képes, miközben az ott élőket „gazdaggá teszi”;

üzenet arról, hogy a grönlandiak végső soron egyeben az alaszkai inuitok kulturális örökségének letéteményesei (az átkötés meglehetősen távolinak tűnik, már csak Grönland és Alaszka távolsága miatt is, de az Grönland inuit eredetű lakossága valóban Alaszkából érkezett, több száz évvel ezelőtt történt vándorlással a szigetre, melynek hivatalos nyelve a Kanada sarkköri területeiről ismert inuit dialektusokból alakult ki).

Inuit halászok táborhelye a Nunavik-félszigeten

Fotó: Unsplash Jöhetnek a pénzügyi ösztönzők? A Trump-kormányzat emellett pénzügyi ösztönzőkkel is segítene maga iránt elnyerni a grönlandiak jóindulatát: minden lakosnak évi 10 ezer dollárnyi (kb. 3,7 millió forint) készpénzes támogatást nyújtatnának. Ez felváltaná a Dánia által most a sziget egészének nyújtott évi 600 millió dolláros támogatást. Érdemes ehhez kapcsolódóan megemlíteni azt is, hogy egyes kormányzati tisztviselők nem jelenlegi amerikai források átcsoportosításából, hanem a grönlandi ásványkincs-kitermelés felfuttatásából áldoznának erre. Grönland ugyanis nagyon gazdag ritkaföldfémekben, rézben, aranyban, uránban és kőolajban is. Arról ugyanakkor, hogy ezek mennyire könnyen, milyen gazdaságossággal termelhetők ki – és mennyire engedékenyek abban a grönlandiak –, megoszlanak a vélemények, de az biztos, hogy ezek a kincsek a klímaváltozás következtében könnyebben hozzáférhetővé válnak a jövőben. A kitermelésnél pedig van még egy fontos szempont: amerikai cégeknek megvan hozzá a technológiájuk, míg Grönlandon nem is igen gondolhatnak ilyesmire.

Púpos bálnák, úszó jéghegyek, Nyugat-Grönland, Dánia

Fotó: Michael Runkel / robertharding/AFP Ez lehet a történelem legnagyobb ingatlanügylete? Ahogy hivatalos amerikai kormányzati lépésekről nem lehet még tudni Grönland megszerzése kapcsán, úgy a sziget esetleges amerikai megszerzését sem lehet puszta földterületszerzésre leegyszerűsíteni, hiszen ha az a jövőben megtörténik, úgy annak számos egyéb dimenziója lesz, melyben értelmezni kell a történteket. Ugyanakkor a világ legnagyobb szigetének amerikai megszerzésével, annak árától és módjátók függetlenül, Trump elnök egyszersmind alighanem a történelem legnagyobb ingatlanügyletét is tető alá hozná, amire korábban csak sikertelenül záruló kísérletek voltak. Ilyen volt 1946-ban Truman elnök Dániának tett ajánlata, melyben összesen 1 milliárd dollár értékű ellentételezést ajánlott az európai országnak Grönlandért, hogy a sziget révén kompenzálja a nácik legyőzése után, a kibontakozó hidegháborúban a szovjet stratégiai bombázók jelentette fenyegetést. Dánia akkor is elutasította az ajánlatot, melynek tárgyalása akkor lényegében a nyilvánosság kizárásával zajlott. És ha már területszerzési előzmények: azt egyelőre tehát nem lehet biztosan tudni, hogy milyen lépésekkel szerezné meg most Grönlandot Trump az Egyesült Államok számára, de a téma kapcsán érdemes azt is felidézni, hogy az első elnöksége idején még a terület megvásárlásában gondolkodott. Ez pedig önmagában egyáltalán nem lenne példa nélküli az amerikai területbővítések sorában: 1867-ben, az akkor még formálódó Egyesült Államok adásvétel útján szerezte meg Alaszkát a súlyos anyagi gondokkal küzdő Orosz Birodalomtól, 7,2 millió dollárnak megfelelő aranyért, és tette 1959-ben 49. tagállamává (ez inflációs ráta alapján ma nagyjából 125 millió dollárt jelentene). Washington pedig korábban Dániától is vásárolt területet: 1917-ben adásvétel útján jutott hozzá az egykori Dán Nyugat-indiai-szigetek nevű szigetcsoporthoz a karibi térségben, amely az 1600-as évek végétől a dánok érdekeltségébe tartozott. A kérdéses földdarabokat ezen a néven talán kevésbé ismerni, de jelenlegi nevük, az Amerikai Virgin-szigetek alapján, könnyebb lehet azokat azonosítani, illetve elhelyezni.

