Egy héten belül eldőlhet, milyen lesz az idei gyümölcstermés

Az Agroinform.hu-nak nyilatkozó Dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke szerint az április 7-vel kezdődő hét elejére prognosztizált fagyok komoly aggodalmat váltanak ki a termelőkben „Az előző, márciusi lehűlésnél elsősorban a kajszi- és a mandulatermesztés volt veszélyben azok korai virágzása miatt, ám ez nem érint nagy termőterületet Magyarországon. Most viszont az a helyzet, hogy gyakorlatilag minden jelentős gyümölcskultúra, így az alma, a körte, a kajszi ismét, sőt a cseresznye és a szilva is jelentős fenyegetettségnek van kitéve” – fogalmazott a szakember.

Kajszibarackfákat melegítenek tüzekkel a fagy ellen védekezve egy Balatonvilágos közelében fekvő gyümölcsösben (korábban készült felvétel)

Fotó: MTI / Varga György

A csonthéjasok közül a cseresznye és a szilva már virágzik, az alma pedig térségtől függően zöldbimbós, pirosbimbós állapotban van. Ezek a fejlődési fázisok -3, -4 Celsius-foknál már érzékenyek. Egy -5 fokos hideg már akár az állomány 50-60 százalékát is károsíthatja, míg -6, -7 foknál teljes virágpusztulás is bekövetkezhet. A frissen kötődött kis gyümölcsök is rendkívül érzékenyek: -1,5 fokig általában nem történik baj, de -2-nél már károsodás, -4-5 foknál pedig teljes termésvesztés várható.

Áremelkedést hozhat a gyümölcsösök fagykára?

A várható árak kapcsán a FruitVeB elnöke figyelmeztetett: amíg nem látjuk a kár mértékét, a termés mennyiségét és az európai kínálatot, addig minden becslés csupán spekuláció. „Ha mindenhol jelentős fagykár lesz Európában, akkor valóban számíthatunk áremelkedésre. De egyelőre semmilyen biztosat nem lehet mondani, hiszen a mostani hideghullám még előttünk van. Ha pedig megússzuk, akkor sem jelenthetjük ki, hogy jó lesz a termés, hiszen májusig még sok minden történhet" – tette hozzá Dr. Apáti Ferenc.