Jelentős változást jelentett be a Tesco Magyarországon

A Tesco éveken keresztül párhuzamos modellel működött a házhozszállítást tekintve: a saját kiszállítói mellett a legtöbb vidéki áruházból a Dodo végezte a szállításokat. „A pozitív tapasztalatok és a hatékonyság további növelése” miatt úgy döntöttek,

mostantól minden házhozszállítást a Dodo és a Wolt végzi

– írja a Világgazdaság.

Kedden az is kiderült, hogy április elsejétől az összes Auchan áruházból lehet már gyors Wolt kiszállítással is rendelni tartós és friss élelmiszereket, valamint napi fogyasztási cikkeket. De az üzletlánc saját rendelési felülete továbbra is működik.

A Tesco is kiszervezte a házhozszállítást Magyarországon

Fotó: Róka László / MTI

Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy a Woltra költözött a Spar online vásárlási szolgáltatása. Ezzel az eddigieknél gyorsabb kiszállítást ígérnek: az online vásárlók már egy órán belül megkaphatják a megrendelt termékeket, de emellett továbbra is élhetnek a drive-in, azaz az előre összeállított csomagok áruházi átvételi lehetőségével.

Az új rendelési lehetőséggel a Wolt 40 településen, mintegy 3,9 millió lakos számára biztosítja a kiszállítást 73 Spar és Interspar üzletből,

például Egerben, Szegeden és Mosonmagyaróváron is, ahol korábban nem szállítottak ki, és a jövőben újabb térségeket vonnak majd be.