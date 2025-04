Nem megfelelő viselkedés miatt mondott le a Honda alelnöke

A cég hivatalos közleménye szerint az eset „munkaidőn kívüli társasági eseményen” történt, de a vállalat nem részletezte, hogy pontosan milyen vádak fogalmazódtak meg Aoyama ellen, aki a cég igazgatósági tagja is. A Honda azt is kiemelte, hogy „mélyen sajnálatos”, hogy egy olyan vezető, aki példát kellene mutasson az emberi jogok tiszteletben tartásában, a cég vezetésében, most ilyen vádak középpontjába került.

Fotó: AFP

A vállalat nem osztott meg további részleteket Aoyama magatartásával kapcsolatban, hivatkozva az áldozat magánéletének védelmére – számolt be a Kyodo hírügynökség alapján a Japan Today.

A cég audit bizottsága vizsgálta az esetet, és intézkedési tervet terjesztett a vezetőség elé, akik „meghozzák a döntést”. Azonban Aoyama már a vezetőség döntése előtt benyújtotta lemondását.

A Honda közleménye szerint az igazgatóság megállapította, hogy Aoyama lemondása megfelelő lépés, és ezzel a cég elfogadta a döntést.

A Honda elnöke, Toshihiro Mibe is reagált az ügyre, és úgy döntött, hogy két hónapon keresztül a havi juttatásának 20 százalékát önként visszafizeti, „az ügy komolyságára tekintettel”.

A vállalat elnézést kért minden érintett fél kényelmetlensége miatt, valamint az ügy által okozott zavar és aggodalom miatt.