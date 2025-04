Húsvéti árkörkép: meglepő, hogy melyik húsféle az idei sláger a sonka mellett

Nagy választék van a húsvéti húsárukból a budapesti vásárcsarnokokban (illusztráció)

Fotó: BVCS

Földes Tamás, a cég ügyvezető igazgatója szerint kiskereskedelmi szempontból továbbra is az év legfontosabb időszakainak számítanak a karácsonyt, valamint a húsvétot megelőző hetek, napok.

A húsvéton belül is elkülönül a böjti időszak, melyben a zöldségeknek jut a főszerep; az ügyvezető az Origónak nyilatkozva elmondta, hogy a vásárcsarnokok az üzletláncoknál is szélesebb választékkal rendelkeznek ezek kínálatában, miközben az áruk frissessége garantált. A másik fő része az ünnepi időszaknak maga a húsvét, melynek továbbra is a sonka a legfontosabb élelmiszere.

A böjti időszakra és a zöldcsütörtökre való előkészületeket friss zöld és primőr áruk kínálatával, többek között salátákkal, retekfélékkel, sóskával, spenóttal segítik a vásárcsarnokok eladói. „A húsvéti asztalra szánt sonkához is bőséges a kínálat, elkészítési mód, termékfajta és ár vonatkozásában is. Hazai, hagyományos parasztsonka, gyorsérlelésű termék, különféle, tájegységenként más-más füstölt csülök, comb, tarja, karaj, a manapság divatos szívsonka, vagy éppen olasz különlegesség is megtalálható. Tojást, hozzá a hónapos piros és sörretket, fejes salátát, jégsalátát, friss és készen kapható tormát, újhagymát, paradicsomot, paprikát is kínálunk” – ismertette a választékot Földes Tamás.

A társaság képviselője szerint a vásárcsarnokok legfontosabb jellemzője a széles kínálat, mely képes alkalmazkodni a fogyasztói igényekhez. Ezáltal minden vásárló megtalálhatja az igényeihez és pénztárcájához leginkább illeszkedő élelmiszereket az ünnepi asztalra.

Ilyen árakkal találkozhatunk a budapesti vásárcsarnokokban

A gyors árkörkép alapján a következő árak, illetve különlegességek várják a vásárlókat a csarnokokban:

a Vámház körúti Nagycsarnokban a hagyományos füstölésű szívsonka kilogrammja 3900 forinttól 6990 forintig terjedő ársávban kapható;

a Rákóczi téri és a Kórház utcai vásárcsarnokban hasonló árakkal találkozni (3900-6000 forintig);

a Bosnyák téren bükkfával füstölt szívsonkát 4500 forintért vagy hagyományos füstölésű parasztsonkát is kaphatunk 4900 forintért.

A húsvéti asztaloknak a sonka mellett másik elmaradhatatlan élelmiszere a tojás. Hagyományos tojást 86 forintért (L-es méretben) is lehet kapni, de akár olyan különlegességek is megtalálhatók egy-egy árus kínálatában, mint a füstölt-főtt fürjtojás, fűszeres olajban (ezt a Bosnyák téri piacon lehet beszerezni).