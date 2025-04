Ez lehet a húsvéti édességek sztárja - jön a dubaji csokis túró rudi

Tavaly óta világszerte hódít a „Can't Get Knafeh of It” fantázianevet viselő csokoládés különlegesség. Bár az eredeti dubaji csoki a hazai boltokban nem kapható, de a klasszikus változat már többször is szerepelt a Lidl kínálatában. A húsvét közeledtével pedig egy igazán különleges változata tűnt fel az áruházlánc akciós termékei között

A dubai csoki felbukkanása óta szinte megállíthatatlanul terjed nemcsak a közösségi médiában, de a különböző boltok, cukrászdák, fagyizók kínálatában is. Most pedig a Lidl-ben bukkant fel egy izgalmas alternatíva, az áruházlánc kínálatában április 14-től ugyanis dubaji csokis túrórudi lesz kapható. Az alábbi képen a Lidl dubai stílusú túródesszertje látható: A nagy sikert befutott édesség talán kevéssé ismert alapanyaga a kadayif, amely tulajdonképpen egy különleges, nagyon vékony szálakból álló, finom tészta, amely a legtöbb arab élelmiszerekre szakosodott, hazai boltban könnyedén beszerezhető. A dubaji csokoládé megnevezés itthon csupán egy pisztáciakrémmel és kadayiffal töltött csokoládétípusra utal, nem pedig olyan desszertre, amely egyenesen Dubajból származik. Az eredeti ugyanis a FIX Chocolatier dobta piacra, és 2022 óta kizárólag az Egyesült Arab Emírségekben kapható. Az édesség elképesztően felkapottá vált a közösségi médiában. Annak érdekében, hogy a cég teljesíteni tudja az összes megrendelést, a csokoládé csupán a nap meghatározott óráiban vásárolható meg, de gyakran már perceken belül elfogy. Holott meglehetősen drága; egy tábla 68 dirhamba, átszámítva 6 700 forintba kerül. Így nem is csoda, hogy az eredeti verziót már rengetegen leutánozták "Dubaji csokoládé" néven. Az elmúlt hónapokban a dubaji csokoládé hihetetlen gyorsasággal vált népszerűvé, és mára számos gyártó kínálja Európában

Fotó: Anadolu via AFP A FIX Chocolatier tulajdonosai Yezen Alani és felesége, Sarah Hamouda. Az édességet egyébként az utóbbi álmodta meg 2021-ben, amikor kívánóssá vált a várandóssága alatt. A csokit ezután kezdte el fejleszteni a házaspár.

