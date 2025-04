Így tehetjük egészségessé a húsvéti sonkát!

Húsvétkor vásároljuk meg az éves sonka- és füstölthús-mennyiség 41 százalékát. Azonban az nem mindegy, milyen sonka kerül a húsvéti asztalra. Ugyanis húsfogyasztásunkat négy tényező befolyásolja: az alapanyag (a haszonállat vagy vad faja, kora), a feldolgozás módja, a konyhatechnika, és a fogyasztói szokások.

Hunwald Zsuzsanna a YouGov Shopper Intelligence tanácsadója elmondta, hogy sonka nélkül nincs húsvét. Azonban a piacok trendjei tavaly változtak, amely együtt jár a reálbérek és a kiskereskedések növekedésével is. A húsok vásárlása is változott, nőtt a friss húsok és a feldolgozott húsok iránti kereslet is. Ennek köszönhetően a boltok polcairól, minden más élelmiszer mellett a húsok fogynak a legtöbbször.

Ezek közül is a sertés és a csirkehús a legkeresettebb

– mondta a tanácsadó.

Fotó: Origo

Mint kiderült, friss húsokat hetente vásárolnak az emberek, míg feldolgozott húsokat naponta. Ezek közül is sonkát a leggyakrabban és bacont a legritkábban. A legtöbben a nagy szupermarketekből szerzik be ezeket a termékeket, míg az előző években a húsokat a kisebb élelmiszerboltokban vették meg az emberek, vagy egyenesen a régóta ismert henteseket keresték fel.

A sonkát tekintve, az érleltet, a füstöltet és a főtt sonkát ugyanolyan arányban vásárolják. Érdekesség, hogy mára már karácsonykor is népszerűvé vált ez a termék. Ezt a fajta húst viszont inkább a henteseknél szerezzük be, ugyanis annak minősége eltérhet a diszkontban megtalálható termékektől. A népszerűségnek köszönhetően tavaly 1,7 millió család vett húsvétra sonkát, amely összesen 3 ezer tonna sonkát jelentett.

Mivel a családok asztalán gyakran fordulnak meg a húsok, fontos tudni, hogy milyen tápanyagok vannak bennük és mit tegyünk, hogy húsvétkor is egészséges ételek kerüljenek a családok asztalára. Szűcs Zsuzsanna Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, elmondta:

A hús kalóriatartalmát a zsírtartalma határozza meg. A különböző húsokban nagy eltérés van a zsírtartalomban. Ezek mellett a fehérjetartalom is a zsírtartalommal szorosan összefügg.

„A húsban számos vitamin is megtalálható, például a foszfor, ami a csontok egészségéért felel, valamint a vastartalom sem elhanyagolható. A húsok a legjobb vas- és fehérjeforrások„