Huszárokat toboroz a honvédség, de csak az jelentkezhet, aki képes bajuszt növeszteni

A Hírtv.hu számolt be róla, hogy a legmagyarabb katonai alakulatnak is nevezett budapesti katonai egység, a Nádasdy Huszárezred jogutódja huszárokat keres. A Nádasdy huszárok a budapesti, Albertirsai úti huszárlaktanyájában bővítik a csapatot.

A huszárjelölteknek kiválóan kell lovagolniuk, emellett fontos az elsőrangú fizikai és pszichés állapot, a csapatszellem, és a monotonitás tűrés is. De

a felvételi követelmények között a kötelező bajusznövesztés is szerepel, amivel nem is olyan finoman céloznak arra, hogy ezúttal kizárólag férfiakat várnak a nyeregbe.

Az alábbi képen a hirdetés látható:

A honvédségnél emellett fogathajtókat és lovászokat is keresnek, ezzel is erősítve az újraélesztett lovas egységen.

Bár a hirdetés ezúttal a férfiaknak szól, a történelemben nem példa nélküli a női huszár sem. Lebstück Mária az egyetlen női huszárként olyasmit vitt véghez, ami férfiaknak is csak ritkán sikerült. Katonának szegődött és honvédfőhadnagyi rangig jutott abban a korban, amelyben a gazdag polgár lányok csak hímezni, vagy zenélni tanulhattak, és pironkodva fogadták kérőiket, gardedámjaik óvó tekintete mellett.

Lebstück Mária jómódú bécsi kereskedő család gyermekeként látta meg a napvilágot 1830-ban.

Az ifjonti hév hatására csatlakozott az egyetemi légióhoz, ám ekkor nem volt szokás, hogy nők harcoljanak a férfiak ellen, ezért ő is csak úgy léphetett a harcosok sorába, hogy letagadta női mivoltát és Lebstück Károly néven ragadott fegyvert.

A forradalom leverése után továbbra is férfiruhában csatlakozott a honvédsereghez. Számos csatában küzdött hősiesen, sőt sebesülést is szerzett, végül így derült ki, hogy ő valójában nő. Érdemei elismeréséül először fővadásszá és hadnaggyá léptették elő, majd a legirigyeltebb csapatnemhez a huszárokhoz osztották be.

