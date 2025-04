Sokkoló mennyiségű hulladék keletkezik a magyar irodákban is, amivel muszáj kezdeni valamit

Jelentős mennyiségű hulladék keletkezik a magyarországi irodákban és intézményekben, és a hulladékgazdálkodási célok szempontjából nem igazán előnyös, ha ezek a lakossági kommunális hulladékkal együtt jutnak a hulladékáramba. A települési hulladék 10-15 százalékát is elérő mennyiségű irodai szemét mellett az intézményi lomok kérdése is problémát jelenthet egyes intézmények jelenlegi hulladékkezelési gyakorlatában, bár mindkettőre van megoldás. Ezt mutatjuk be cikkünkben a MOHU Zrt. alvállalkozójaként is működő, irodai hulladékkezeléssel foglalkozó Reco Waste Management segítségével.

Az utóbbi nagyjából két év egyik leglátványosabb, közszolgáltatás jellege miatt lényegében minden háztartást, boltban vásárlót érintő hulladékgazdálkodási eredménye volt Magyarországon az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszerének felállítása, illetve bevezetése. Emellett azonban más jelentős fejlemények is zajlottak, illetve zajlanak a körforgásos gazdaságon belül a körforgásos hulladékgazdálkodásra való áttérésben: a közeljövőben Budapesten is élesedő új lomtalanítási rendszer mellett jelentős előrelépést jelentett be a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. egy olyan területen, vagy inkább szegmensben is, amelyre talán kevesen gondolnak, de jelentős feladatot ad a kommunális hulladékgazdálkodásnak. Ez pedig az irodai munkahelyi környezetben keletkező hulladék mennyisége. Rengeteg hulladék keletkezik a magyarországi irodákban és intézményekben is (illusztráció)

Fotó: Unsplash Összefolyhat az irodai és a lakossági hulladék, és ez nem jó Magyarországon az irodákban keletkező szemét az évente megtermelt települési hulladék mintegy 10-15 százalékát teszi ki a MOHU és a 2013 óta a vállalatok hulladékgazdálkodását támogató Reco Waste Management becslései szerint. Ez persze önmagában egy arányt jelöl, semmi többet, a problémát azzal kapcsolatban az jelenti, hogy ennek a mennyiségnek a jelentős százalékát jelenleg nem hasznosítják újra. Pedig teljes körű szelektívhulladék-gyűjtési rendszerrel a mennyiség akár háromnegyede is elkerülheti a kommunális kukákat, és visszakerülhet a körforgásba. Ha pedig ez nem lenne elég, akkor az irodában keletkező hulladéknak, illetve az irodai eszközök leselejtezésének, valamint a budapesti – idén még a megszokott „utcára kipakolós” koncepció szerint lezajló – lomtalanításnak van egy közös, hulladékgazdálkodási szempontból finoman szólva sem kívánt metszete. Ez pedig az, hogy a fővárosi lomtalanítások alkalmával megjelennek a potyautasok is. Azaz a lakossági lomtalanítás igénybe vételére nem jogosult gazdasági társaságok, intézményi szereplők is kihelyezik hulladékaikat a lakossági lomtalanítás alkalmával. Bár pontos kimutatást erről lehetetlen készíteni, de a MOHU Budapest egyik munkatársa lapunknak korábban elmondta, kalkulációik szerint a felgyűlő lomok 30-40 százaléka is ilyen eredetű lehetett. Ez pedig se nem jogszerű, se nem könnyíti meg a körforgásos hulladékgazdálkodásra való áttérést. Ráadásul ez utóbbi nem csak egy „valamikori” jövőbe helyezett folyamat: az Európai Unió 2035-re minimum 65 százalékos újrahasznosítási arányt tűzött ki a tagállamoknak, amely jelentős előrelépést követel meg a hulladékgazdálkodási szektorban.

Ám ha még ettől az eseti, a kerületi lomtalanítások időszakára vonatkozó korlátozástól eltekintünk, akkor is ott van az a hulladékmennyiség, ami az irodai, intézményi tartózkodás során a dolgozók munkavégzéséhez kapcsolódóan jelentkezik. Az onnan a kommunális gyűjtőkbe jutó mennyiség akár háromnegyedével is csökkenthető lehet, feltéve, ha megfelelő szelektív gyűjtési technikákat alkalmaznak hozzá. Több millió négyzetméteren termelünk munkavégzésünk alatt hulladékot Csak Budapesten több mint 4,4 millió négyzetméter irodaterület található, 1 négyzetméteren pedig akár 100-150 kilogramm hulladék is keletkezhet évente (itt a feltételes módnak jelentősége van, elsősorban egy modellszámítást jelent, mintsem annak állítását, hogy ez a mennyiség valóban meg is termelődik). Szerencsére viszonylag könnyen meghatározhatók az irodai, intézményi munkavégzés kapcsán keletkező hulladékok fajtái. A Reco Waste Management szerint az irodai hulladék jellemzően papírt, csomagolóanyagokat, ételes dobozokat, esetenként elektronikai és veszélyes hulladékot tartalmaz. Kiemelten fontos ezért, hogy ezek az anyagok a megfelelő helyre kerülve újrahasznosuljanak, alapanyagként visszakerüljenek a gazdasági körforgásba. Itt lépnek be a folyamatba az olyan vállalatok is, mint a Reco Waste Management, mely kifejezetten az irodai hulladék kezelésével foglalkozik a MOHU alvállalkozójaként is működve. „Fontos, hogy a megfelelő szelektálás még mindig csak egy, talán két lépés a körforgásos gazdasághoz” – hívta fel ennek fontosságára a figyelmet az Origónak nyilatkozva Horváth Benedek, a vállalat vezetője.

A Recobin szelektív hulladékgyűjtők sokak számára ismerősek lehetnek (illusztráció) Anyagilag is megérheti a szelektív hulladékgyűjtés A cég eleinte a beltéri, Recobin nevű szelektív karton kukákat árulta, majd bevezette a komplex hulladékmenedzsment-szolgáltatását. Mára több mint 110 helyszínen (irodaházak, bevásárlóközpontok, sport- vagy oktatási létesítmények) foglalkoznak Pest vármegyében a hulladék hatékony kezelésével, és alakítottak ki teljes körű szelektív hulladékgazdálkodási rendszereket, amelyek révén akár 60-75 százalékkal is csökkenthető a kommunális (vagyis lerakóba kerülő) hulladék mennyisége. „Amire igazán büszkék vagyunk, hogy az innovatív szemléletünkből és minőségi elveinkből, az újrahasznosítás iránti elkötelezettségünkből soha nem adtunk alább” – mondta el ennek kapcsán a cégvezető. A cég szerint tudatos irodai hulladékgazdálkodással még költséget is lehet csökkenteni, ehhez egyedi módszertanú tanácsadást és hulladékanalízist kínálnak, annak érdekében, hogy az irodai hulladék minél nagyobb részét újra lehessen hasznosítani. Mindehhez persze több feltételnek kell teljesülnie, több dologra van szükség a megrendelők részéről, például pénzre. Horváth Benedek szerint viszont cégük épp azt mutatta meg, hogy – idézzük – „egy munkahelyi környezetben lehetséges akár 13 féle típushulladékot külön gyűjteni, és számos projekt során bizonyítottuk, hogy bárki számára elérhető a nulla-lerakó célkitűzés. Mindezt piaci alapon, és közben akár költséget is megtakarítva.” Képünk illusztráció A tanácsadás mellett a vállalat elmondta: szolgáltatásaikkal a komplex hulladékgazdálkodási folyamatot is teljes egészében lefedik (a beltéri gyűjtéstől a hulladék újrahasznosításáig) a MOHU partnereként. A hétköznapokban keletkező intézményi hulladék mellett ugyanakkor van visszacsatolási pont az előbb említett lomtalanítás kérdéséhez is. A vállalat egyik kezdeményezése a Zero Landfill, azaz a „nulla lerakó” koncepcióra épülő „lomtalanítás” projekt. Ez lehetővé teszi, hogy egy eredetileg teljes egészében lerakóra kerülő irodai lomtalanítás több mint 90 százaléka elásás helyett anyagában újrahasznosuljon. Ez pedig nem csak környezetvédelmi előnyt jelent, hanem jelentős költségmegtakarítást is eredményezhet a cégeknek. Az pedig további, nem elhanyagolható szempontot jelent ebben a kérdésben, hogy a kidobásra ítélt irodai lom kihelyezésével megvalósuló jogsértés – egy esetleges bírsággal együtt – elmarad, és így az azt kihelyező cég vagy intézmény nem járul hozzá a jelenleg még a megszokott lomtalanítási koncepcióval együtt járó ideiglenes utcakép-csúfításhoz sem.

