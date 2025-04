Az influenszerek titkos világa: a pénz diktálja a hitelességet?

Hazánkban is kialakult a helyzet, miszerint a marketing ügynökségek egyre gyakrabban működnek közvetítőként a véleményvezérek és a megrendelők közt, sőt sokszor tartalmi szűrőként is funkcionálnak.

Ennek kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a tapasztalat, mennyire lehetséges ezt a véleményvezér „szakmát” etikusan és hitelesen űzni?

Szabó András (Csuti) elmondta az ügynökségeknek tudniuk kellene, hogy például ki működik jól egy beszélős kampányban, ki működik jól egy csak fotós kampányban, és ki az a személy, aki valóban hiteles tud lenni az adott témában. Viszont az ügynökségek egy része ezeket az információkat sokszor nem tudja, vagy nem osztja meg a megrendelővel, mert lehet, hogy nem áll érdekében. Hiszen nekik az a fontos, hogy eladják a kampányban az influenszerüket.

És ott van az is, hogy van rengeteg megélhetési influenszer, akinek nincsen másik lába, nincsen szakmája, nem dolgozik máshol, tehát ez az egyetlen bevételi forrása. Ő logikusan azt mondja, hogy „gyerekek, hát lehetnék én etikus, de akkor nem tudom befizetni a lakáshitelemet”.

„A hitelesség tehát elég összetett kérdés, mert ideális esetben azt jelentené, hogyha dolgoztál egy márkával, akkor egy adott időn belül ne dolgozz a konkurenciával. Ugyanakkor tegyük fel, hogy egy influenszert támogat egy autómárka, majd lejár az együttműködése és visszaveszik az autót. Aztán rá pár napra jön a konkurencia, aki azonnal biztosít számára egy másik márkát. Akkor logikus a kérdés, hogy most tényleg BKV-vel járjon inkább az ember, és ne üljön be a felajánlott autóba, csak azért mert az egy másik márka?

Tehát itt az észszerűséget is érdemes egy picit vizsgálni, és hogy életszerű-e az a tevékenység, amit mondjuk az influenszer végez. Például én imádom az olasz konyhát, és több étteremmel is van együttműködésem. Dolgozom olasz étteremmel Csepelen, és az Andrássy úton is. Mondjuk, ha most az Andrássy úton megkeresne még egy olasz étterem azt már nem vállalnám el, mert a kettő konkurenciája egymásnak, viszont a Csepeli, meg az Andrássy úti feltehetően nem.