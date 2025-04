Ezeket a luxuscikkeket kérte a magyar szervezőktől Jennifer Lopez és stábja

Jennifer Lopez több év kihagyás után visszatér a nemzetközi koncertéletbe, és – többek között – Budapesten is koncertet ad. A világhírű énekesnő még nem lépett fel hazánkban, a magyar rajongók most láthatják itthon először élőben. Az Up All Night-turné magyarországi állomása az MVM Dome-ban lesz, ahol 2025. július 20-án, vasárnap este 8 órától lép majd színpadra az énekesnő.

A világsztár kényelmes kanapékat és virágokat rendelt az öltözőjébe, emellett pedig Michelin-csillagos séfet és a legtisztább bioalapanyagokból készült gyümölcsitalokat is kért a budapesti szervezőktől.

Jennifer Lopez Fotó: Getty Images

A háttérszervezés elindult, és egy nagyon komoly anyagot kaptunk az amerikaiaktól – mondta el a Blikknek a magyarországi koncertet szervező Green Stage Produkciós Iroda tulajdonosa, Guba Gábor. "Jennifer Lopez stábja magas színvonalú, minőségi bútorokat kért, kényelmes kanapékat és további funkcionális eszközöket, amik például a koncert előtti bemelegítést, ráhangolódást segítik. A világsztár öltözőjébe virágokat is teszünk majd bőven. A tengerentúli partnereink már rengeteg videót és képet kértek a helyszínről, minden részletekre kíváncsiak, alaposan szeretnének felkészülni. A cateringgel kapcsolatban konkrétan azt a kérést fogalmazták meg, hogy Michelin-csillagos színvonal legyen"- nyilatkozott a szervező.

Az italfogyasztással kapcsolatban egy különleges kérést is kaptak a házigazdák:

Jennifer Lopez ezekben a hetekben, hónapokban egy tisztító-gyógyító kúrát tart, emiatt kifejezetten csak gyümölcs és zöldség alapú folyadékokat iszik. Így ezekből is bőségesen kell berendelni a sztárnak.

Alkoholt viszont egyáltalán nem szeretnének a turnécsapat tagjai.

Az Origo is írt róla korábban, hogy az énekesnő koncertjére igen borsosak a jegyárak. A legolcsóbb 65 ezer forint, de akár 610 ezer forintért is lehet VIP belépőt vásárolni. Ennek ellenére az elmúlt két hétben több mint tizenháromezer jegy talált gazdára, és a legfrissebb hírek szerint már csak bő kétezer belépő eladó.