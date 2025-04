Újabb hatalmas kínai webáruház érkezhet Magyarországra

A Temu és a Shein után egy újabb kínai webshop is megjelenhet a magyar piacon: a TikTok, amely az online kiskereskedelemben is érdekelt. Megjelenésüket előmozdítja a Kína és az Egyesült Államok között kibontakozó vámháború is.

A ByteDance tulajdonában lévő TikTokról a legfrissebb hír, hogy a Nikkei közlése szerint júniusban a 125 milliós japán piacra készül belépni. A 450 milliós európai uniós – és azon belül a magyar – piac meghódítása pedig abszolút logikus lépés lehet, főként, hogy ebbe az irányba hat a vámháború is. Európa célszerű célpontjává válhat annak a becsülhetően évi több százmilliárd dollárra rúgó kínai árutömegnek, amelyet az új amerikai vámok kiszorítanak. A TikTok videómegosztó közösségi alkalmazásban ott van az online kereskedelmi szolgáltatásra utaló fül már többek között az Egyesült Államokban (ahol a hatalmasra felfutó népszerűségét megfékezendő már hosszú évek óta szorongatják a céget), több ázsiai országban és legutóbb megjelent Európában. A Világgazdaság rámutat: a tapasztalatok szerint pedig a videómegosztó közösségi média jó közeget jelent az értékesítéshez. Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock Az európai lehetőségeket szemléltető néhány adat: a múlt év tavaszára már Nyugat-Európában mintegy 103 millió ember használta a TikTokot havi rendszerességgel, Közép- és Kelet-Európában 92 millió. Európában erős a digitális infrastruktúra, és az emberek nyitottak az online tartalommegosztásra. Emellett, Oroszországból távoztak a nyugati közösségimédia-platformok, a TikTok pedig boldogan foglalta el a helyüket: 58 millió felhasználója van csak Oroszországban. A rendkívül magas TikTok felhasználói arányú Spanyolországban már tavaly december elején el is indult a TikTok Shop, minden formális bejelentés nélkül. Franciaországban, Németországban és Olaszországban március végén. Németországban úgy figyeltek fel rá január végén, hogy jön a TikTok Shop, hogy elkezdtek megjelenni az áruk továbbítására és kézbesítésére használt Fulfilled by TikTok (FBT) megoldás álláshirdetései. A Worldometer adatai szerint a TikToknak 3,1 millió használója van Magyarországon, így jó eséllyel előbb-utóbb nálunk is megjelenhet.

